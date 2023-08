Selección de Grandes Crímenes: Un dolor que no se acaba nunca (primera parte)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- General. Hacía frío en la oficina del director de la Policía Nacional, el general-director Juan Manuel Aguilar Godoy. Llegué hasta aquí acompañado por el subcomisionado de Policía, César Alexis Ruiz, en cuyo brazo me apoyaba, literalmente, para poder caminar, ya que mis rodillas necesitan ayuda, además de la del bastón que me acompaña a todas partes. El general tenía una historia que contarme, con la intención de que sea publicada en el diario EL HERALDO, y para que sirva de denuncia contra “los seres más perversos de nuestra sociedad: los violadores”. Una historia de muchas, y que siguen sucediendo en Honduras, marcando para siempre a miles de inocentes. Y es que el caso “El jardín de los vicios”, del sábado 29 de julio provocó entre los lectores de EL HERALDO un huracán de indignación, de maldiciones y de deseos de justicia para aquellos que viven día a día con el dolor de haber sido abusados... Y también una tormenta de casos que “deberían ser publicados”, en opinión de muchos lectores indignados, como Óscar

“Ese caso revolvió a medio mundo -me dijo el general, después del saludo- y me hizo recordar varios casos que investigamos en aquellos tiempos en que yo estaba en la Dirección Nacional de Investigaciones (DNIC)... Casos tristes, casos dolorosos; casos que dejan cicatrices profundas que, por desgracia, a veces supuran, como si las heridas que dejaron no se sanaran nunca”.

“Y entre los peores hombres y mujeres de la sociedad -agrega-, están los delincuentes sexuales; los que abusan de menores, los violadores... Por eso fue que me impactó el caso del sábado: “El jardín de los vicios”; y por ello es que he querido contarle uno de los casos más tristes que conocí en aquellos años, en la DNIC”.

La mirada del general es fija, inquisitiva, como si quisiera saber si he captado letra por letra lo que me ha dicho.

El general se acomoda en su silla, suspira, y exclama:

“-Es la de nunca acabar... Todos los días recibimos denuncias de abuso sexual a menores, de violaciones a mujeres de todas las edades, y en la DPI se multiplica el trabajo para investigar y detener a estos delincuentes, que son mil veces peores que cualquier otro”.

Un par de segundos después, dijo:

“Esperanza se salvó de cuatro intentos de violación cuando era una niña de escasos seis años... Pero no solo a ella le pasó eso. A su hermana también quisieron violarla. Y lo horrible de esto es que, a su madre, a su propia madre, la habían abusado desde niña”... Y cuando se lo dijo a su mamá, la abuela de Esperanza, la señora le respondió: “¡Mi compadre jamás va a hacer eso! ¡Vos lo que sos es una buena mentirosa!” Hasta que la niña, porque aún era menor, quedó embarazada. Entonces, su madre le dijo: “A saber con quienes te revolcás vos, y venís diciendo que mi compadre te agarró a la fuerza”. Pero no había sido el compadre... Fue un tío... Y cuando ella se fue de la casa, “a rodar con su hijo”, nadie la apoyó. Hasta que encontró a un hombre bueno, del que tuvo dos hijas... Esperanza fue la primera... Y a ella la violó un vecino, un “buen amigo de la familia”. Y la embarazó. Sin embargo, a su hermana ya la habían violado, y también quedó embarazada de su violador”.

“Es increíble que esto siga pasando, y que más y más niñas, adolescentes y jóvenes sigan siendo víctimas de estos miserables”.

El general Aguilar Godoy aceptó la interrupción. Estuvo de acuerdo conmigo, y añadió:

“Y estos miserables, como usted les dice, abusan y violan también a muchos niños...”

“Así es”.

“Esperanza sintió odio por el hijo que llevaba en el vientre. Lo detestaba, pero nunca quiso abortarlo, y, cuando nació, no lo quería. Aunque, no le hizo daño. Es más, solamente una vez lo castigó, con la ira que le traían los recuerdos de la violación... Hasta que entendió que el niño no tenía culpa de nada... No obstante, para eso, tenía que pasar mucho tiempo... Y, en este tiempo, el hombre que abusó de ella se le acercó diciéndole que “iba a ayudarle a criar al niño”, lo que ella no aceptó. Lo que pasaba es que Esperanza repudiaba a aquel hombre; y lo repudiaba, porque era un violador en serie, que había abusado de varias mujeres más. Incluso, un día, por esas casualidades de la vida, Esperanza llegó de visita a una casa amiga, y allí se encontró con la sorpresa de que en la casa estaba una niña sola, y que el hombre que la había violado a ella, estaba abusando de la niña, que gritaba y lloraba desesperada... Esperanza lo golpeó con una botella en la cabeza, y el hombre salió huyendo de la casa... Después, supo que había violado a otras mujeres, y a cinco niñas más...”

Hubo otro momento de silencio, y yo aproveché para preguntar:

“Y, ¿castigaron a ese hombre? ¿Lo denunciaron alguna vez?”

“No -me respondió el general-. No lo castigaron nunca; y ahora vive en Estados Unidos... ¡Solo Dios sabe si allí ha hecho lo mismo!”