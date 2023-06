Selección de Grandes Crímenes: El largo tiempo de la espera (parte II)

“Es posible -dijo el agente-; aprovechó ese tiempo, un corto tiempo, y no se detuvo para hacer lo que había pensado desde hace treinta y cinco años... Después, cayó en el abismo del que lo libró usted, doctor... Y esta vez es para no salir nunca más”.

“Yo reconocí su voz -declaró a los detectives, temblando de miedo, buscando algo en la oscuridad eterna a la que lo condenó su enfermedad-; era la misma voz de hace años, aunque un poco temblorosa. No sé cómo entró a la casa, pero cuando oí voces en la sala, vine como pude, y él estaba hablando... aunque no hablaba mucho... Y allí fue cuando oí los primeros gritos... Elena, mi esposa, gritó varias veces, por el dolor. Yo dije no sé qué cosas, y escuché un bulto, algo que caía al suelo. Solo estábamos los dos. Los dos hijos que viven con nosotros estaban trabajando... Unos niños que iban para la escuela dijeron que vieron a un hombre extraño apoyado en un poste de la luz, con un sombrero y una camisa floja, grande, pues, como si no fuera suya; pero no le hicieron caso. Es el único hombre extraño que se vio esa mañana en el barrio. Aquí en El Lolo es bastante solitario, sobre todo en esta zona, y todos nos conocemos... Ahora sé que es él... Él... Y él mismo me dijo por qué lo hacía”.

El hombre estaba desesperado cuando habló con la Policía.

“¿Qué le dijo?”.

El hombre dudó unos momentos. Entonces, intervino su hija mayor.

“Mire, señor -dijo-; hace más o menos treinta y cinco años, murió el hermano mayor de nosotros; bueno, solo medio hermano porque era hijo solo de mi mamá y de un señor que se llamaba Pedro... El niño tenía cinco años, creo... Y se cayó de un árbol de tamarindo que había en el patio en ese tiempo... Pero, el papá, que vivía cerca, dijo que lo habían golpeado hasta matarlo... Y con esa creencia se quedó... Y juró que se iba a vengar de mi mamá y de mi papá, porque él no lo quería solo porque era hijo de otro... Y por eso lo castigaba”.

“Pero eso no es verdad -dijo el hombre-; yo no le pegaba al cipote... Aunque era travieso y rebelde, era Elena la que lo corregía... Yo nunca le puse una mano encima... Se lo juro por esta”.

Los detectives, acostumbrados a escuchar historias, tenían tiempo y paciencia. Los empleados de Medicina Forense habían levantado el cuerpo de Elena, una mujer de sesenta y cinco años, que fue asesinada a cuchilladas en la sala de su casa. El forense contó trece heridas mortales, y unas cuentas heridas de defensa en los brazos y en las manos. Los vecinos, que no se dieron cuenta de la tragedia sino hasta unas horas después, dijeron que no sabían nada, ni se podían imaginar por qué alguien había entrado a aquella casa solo a matar a Elena. Y a matarla de aquella forma.

“El asesino le dijo a mi mujer que la mataba para cobrarse lo que ella y yo le habíamos hecho a su hijo hace treinta y cinco años, y para cobrarse que la traición de ella le había destruido la vida... Y es que Elena se metió a vivir conmigo porque no soportaba los malos tratos que le daba el esposo... Y ya se habían dejado cuando ella se metió conmigo”.

El detective le hizo una pregunta:

“¿Usted reconoce la voz de Pedro? ¿Está seguro de que era Pedro el que vino a su casa ese día? ¿Su esposa lo reconoció?”

“Mire, vamos por partes, señor... -respondió el hombre-. Si Elena lo reconoció, eso no lo sé, porque yo solo oí los gritos de dolor cuando ese hombre la estaba matando... Y yo le grité, pero ella no me contestó... Después, todo se quedó en silencio, callado, callado, y yo me quedé solo... Me moví en la sala con la silla de ruedas, y me topé con algo blando... Era Elena, que todavía respiraba, pero no sé si decía algo... Y me agaché para tocarla, y sé que estaba empapada en sangre; su propia sangre... No supe qué hacer... Y no sé en qué momento fue que me puse a gritar”.

“Bien... Ahora, dígame: ¿Qué le dijo el asesino a usted?”.

El hombre tembló.

“Me dijo que a mí no me mataba porque ya Dios me había castigado suficiente, pero que él estaba seguro de que yo había golpeado a su hijo, y que era yo el que lo había matado, con la ayuda de mi mujer, la propia madre del niño”.

“Y, ¿cuál es la verdad?”.

El hombre se quedó callado.

“Mire, señor -dijo, después de pensar por largo tiempo-; yo era un poco severo en ese tiempo, no lo niego; y así fui con mis propios hijos... Y no le niego que en una o dos veces yo castigué al niño... La que le pegaba más duro era mi mujer... Y cuando yo le decía algo me decía que no me metiera, que ni mi hijo que era... Ahora, eso de que se cayó del palo de tamarindo”.

“¿Es verdad?”.

El hombre no dijo nada, bajó la cabeza y las lágrimas asomaron rodando por sus mejillas.

