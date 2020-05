Expertos piensan que el coronavirus circulaba en Francia en diciembre

PARÍS, FRANCIA.-¿El nuevo coronavirus ya circulaba en Francia a finales de diciembre, como sugiere un nuevo estudio? No sería descabellado, estiman los expertos, que sospechan que el virus ya circulaba en el país antes de los primeros casos oficiales a finales de enero.



Los tres primeros casos identificados de Sars-Cov-2 en Francia se remontan al 24 de enero. Dos chinos originarios de Wuhan, cuna de la pandemia, y un habitante de la región de Burdeos, que regresaba de un viaje a China.



Pero el doctor Yves Cohen, jefe de la unidad de reanimación de los hospitales Avicenne y Jean-Verdier en Seine-Saint-Denis, cerca de París, anunció el domingo que identificaron un caso positivo que se remonta al 27 de diciembre.



"Sacamos todos los expedientes de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos en Jean-Verdier y Avicenne del 2 de diciembre al 16 de enero con neumonía pero un PCR negativo", explicó en lunes a la AFP, en referencia a la prueba que se realizaba entonces.



Esta prueba se hacía para detectar un eventual contagio con gripe u otro coronavirus, pero no el que causó la actual pandemia, porque no era aún conocido.

A la luz de la epidemia, las muestras, que habían sido congeladas, pasaron esta vez el test para el nuevo coronavirus. "De los 14 pacientes, uno era positivo", dijo.



Se trata de un hombre de 42 años, que fue examinado el 27 de diciembre, según el estudio publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents.



Es la prueba de que "el Covid-19 ya se estaba extendiendo en Francia a finales de diciembre de 2019, un mes antes de los primeros casos oficiales", escribieron los autores.



Según el profesor Cohen, una hipótesis sería que fue contaminado por su esposa, asintomática, que trabaja en la sección de pescados de un supermercado "junto al puesto de sushi, con personas de origen asiático".



¿Es este hombre que ahora está curado el primer caso de Covid-19 en Francia?



Algunos expertos están esperando a que los resultados del nuevo estudio sean validados antes de pronunciarse. Pero esto sólo confirmaría lo que muchos científicos sospechaban.



"Este virus tiene la peculiaridad de propagarse silenciosamente entre la población sin ser detectado, y luego toma formas clínicas", dijo a la AFP el profesor Olivier Bouchaud, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Avicenne.

- "Nadie ha ocultado nada" -

Por ejemplo, Pekín informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un brote de neumonía de origen desconocido en Wuhan el 31 de diciembre. Pero se cree que el primer caso se remonta al 8 de diciembre, según las autoridades sanitarias de Wuhan. O al 1 de diciembre, según un estudio publicado en The Lancet.



Los diversos estudios filodinámicos -que analizan las variaciones genéticas del virus para recrear su "árbol genealógico"- también conducen a un probable origen de la epidemia en China "en noviembre o diciembre", según Erik Volz, epidemiólogo del Imperial College de Londres.



Y para las principales ciudades europeas o norteamericanas, los estudios muestran que "la epidemia comenzó a mediados de enero o principios de febrero como muy pronto", dijo recientemente a la AFP.



Pero "en mi opinión, es necesario distinguir entre los casos aislados y la ola epidémica", insistió el lunes Samuel Alizon, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de la Universidad de Montpellier (sur).

"En cuanto al origen de la ola epidémica en Francia, los datos actuales la sitúan entre mediados de enero y principios de febrero", explicó a la AFP.



"Sin embargo, es posible que se hayan importado antes casos aislados, lo que podría dar lugar a cadenas de transmisión que se han extinguido", señaló.



¿Podría Anna, una parisina de 33 años, ser uno de esos primeros casos? El 13 de enero, a su regreso de Tailandia, se enfermó. "Duró casi tres semanas, estaba completamente en el piso", dijo a la AFP.



Tos, fiebre, pero también pérdida del gusto y del olfato, síntomas entonces desconocidos para Covid-19. "Nunca lo sabremos, no me han hecho la prueba."



"El virus probablemente ha estado circulando durante más tiempo del que pensamos en Francia", dijo el profesor Bouchaud. Pero "nadie ha ocultado nada", asegura, señalando que los médicos a menudo no buscan el germen preciso responsable de una patología pulmonar.