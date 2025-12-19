¿En qué consiste la "Ley Esposa"?, que causa polémica en San Luis Potosí

San Luis Potosí, México.-La llamada “Ley Esposa” fue aprobada en el congreso de San Luis Potosí y ha provocado una ruptura política entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La reforma establece que en la elección de 2027 solo podrán postularse mujeres como candidatas a la gubernatura del estado, para garantizar la paridad de género y permitir que, por primera vez, una mujer pueda gobernar San Luis Potosí.

La propuesta fue impulsada principalmente por el PVEM y respaldada por legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

Morena votó en contra y calificó la reforma como discriminatoria y contraria a los principios constitucionales. La dirigencia nacional de Morena anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).