¿En qué consiste la "Ley Esposa"?, que causa polémica en San Luis Potosí

San Luis Potosí, México.-La llamada “Ley Esposa” fue aprobada en el congreso de San Luis Potosí y ha provocado una ruptura política entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La reforma establece que en la elección de 2027 solo podrán postularse mujeres como candidatas a la gubernatura del estado, para garantizar la paridad de género y permitir que, por primera vez, una mujer pueda gobernar San Luis Potosí.
La propuesta fue impulsada principalmente por el PVEM y respaldada por legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
Morena votó en contra y calificó la reforma como discriminatoria y contraria a los principios constitucionales. La dirigencia nacional de Morena anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El partido argumenta que la ley limita el derecho de la ciudadanía a elegir libremente y restringe las opciones políticas por razón de género.
La reforma ha sido vinculada políticamente con la figura de Ruth González Silva, senadora del PVEM y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo.
Aunque la ley no menciona nombres, críticos aseguran que beneficia indirectamente al grupo político en el poder en el estado.
El futuro de la “Ley Esposa” dependerá ahora de la resolución de la SCJN, cuyo fallo podría sentar precedente a nivel nacional.