¿Qué es la lotería de visas suspendida por Trump tras el tiroteo en EE UU?

El sorteo se realiza anualmente desde 1995 mediante un ordenador que designa aleatoriamente a los ganadores. La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.