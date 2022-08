Hondureña Carla Zaldívar llega a la final de “Idol Kids” España

La catracha de 15 años impresionó a todos al mostrar su impresionante voz al interpretar el tema “And I Am Telling You I’m Not Going” de la cantante Jennifer Hudson.

Carla, que fue la última en presentarse en la gala, encabezó el primer puesto en la tabla de clasificación al obtener el 96.1% de los votos de la audiencia, lo que le dio el pase directo a la final.

Tras haber sido elegida como finalista, Zaldívar mencionó: “La verdad no me lo esperaba, pero estoy orgullosa de estar en la final. Ser última en la gala no me puso tan nerviosa”.

Reveló que aún no sabe que canción cantará para la gala final: “la prepararé y espero llegar a todo el público”.

El próximo miércoles 1 de septiembre se celebrará una nueva semifinal de “Idol Kids” la cual será transmitida por Telecinco. En esa edición se elegirán a otros tres finalistas.