Ruth Cook, la progreseña que logró su meta de ser su propia jefa

Hace 15 años migró en familia junto a su entonces pareja y sus dos hijas, Ruth Saraí y Scarleth Michelle , de 4 y 2 años en ese momento, con la meta principal de darle a ellas un futuro lleno de oportunidades. La emprendedora catracha confiesa que su llegada a Estados Unidos no fue nada fácil, además de tener que empezar desde cero se vio en la necesidad de desaprender lo que la vida le había enseñado para poder rehacer su destino.

De una infancia en el barrio San Francisco como cualquier otra niña hondureña creció optando a las opciones que había en el lugar, así tras completar su secundaria en el Instituto Departamental El Progreso aprendió Alta Costura en la academia Zambrano en 1997.

“Como emprendedora que he sido me he dedicado a trabajar y estudiar para costear con esfuerzo mis estudios”, comenta en entrevista al segmento “De un país llamado Honduras”.

Con mucho trabajo decidió emprender en un negocio de variedades para toda ocasión, además de “Billares y merendero los amigos de Ruth”, proyecto que llevó a cabo durante siete años hasta que decidió migrar a Estados Unidos.

La compatriota revela que si “hay algo que me apasiona es dar servicio al cliente, desde muy joven apenas cuando tenía 20 años ya era comerciante y vivo agradecida con mis clientes porque han sido esencial para mi crecimiento financiero”

“Como todos, buscaba darle a mis hijas todo lo mejor posible, ya estando aquí mis inicios fueron duros como pasa con todos los migrantes”, agregó.