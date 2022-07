“El Show del Nerd”, el canal de YouTube que combina las dos pasiones del hondureño Ramón Arturo Cardona Meza

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- Con su estilo peculiar y haciendo ver simple lo que para la mayoría es complicadísimo, el hondureño Ramón Arturo Cardona Meza está conquistando YouTube con su canal de tutorías “El Show del Nerd”. Dicen que lo que es de Pedro no se lo quita Juan, ese es el caso del catracho que inicialmente se preparó para ser docente y obtuvo una licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sin embargo la vida lo llevaría por otros caminos rumbo a la informática hasta que combinando ambas pasiones creó este espacio con el que hoy educa aprovechando las ventajas de la tecnología. Esta es su historia. LEA: Karina Pineda, la hondureña que impulsa la apertura de un consulado en San Antonio, Texas Originario de San Francisco de La Paz, Olancho, Ramón Arturo se vio obligado a dejar su terruño tras graduarse de Perito Mercantil y Contador Público en el Instituto Polivalente San Francisco de La Paz, así fue como Tegucigalpa se convirtió en su nuevo hogar.

Abriendo su propio camino

Con un comienzo complicado, Ramón Arturo nos comenta que “recuerdo una infancia muy difícil, un padre alcohólico, éramos una familia numerosa y vivíamos sumidos en la pobreza”. “Comencé a trabajar en mi adolescencia los 7 días a la semana durante el día en un negocio de abarrotería y bodega, después del trabajo asistía a clases de noche”, revela a “De un país llamado Honduras” el hondureño que hoy tiene 135 mil suscriptores en su canal de YouTube. Además: “Lulu Up”, el emprendimiento de Ana Orellana que más que un negocio es una lección de amor propio “Me mudé a Tegucigalpa en busca de mejores oportunidades laborales y académicas. Empecé a trabajar como administrador de la tienda estudiantil del Instituto Unión Esfuerzo y Democracia de la colonia Torocagua, en Comayagüela, donde también residía”. Su desempeño y dedicación le permitieron ser elevado a asistente administrativo en dicha institución y eso hizo que surgiera en él el interés por la docencia, por lo que ingresó a la carrera de Ciencias Naturales en la UPNFM. Ahí llegó a impartir algunas clases durante un año, mientras a la vez seguía trabajando como asistente administrativo y estudiaba en la universidad. Todo iba como lo había soñado hasta que llegó a su vida el amor.

Nuevo rumbo a su vida

Mientras cursaba sus últimas clases en la UPNFM conoció a Tiffany Hutton, originaria de Nueva York, Estados Unidos, quien junto a su familia visitaban Honduras por una convención de los Testigos de Jehová, comenzaron un noviazgo que los terminó uniendo en matrimonio en 2014. LEA: Patepluma Express, el negocio que arrancó con un “diablito” y hoy realiza envíos a Honduras y El Salvador Así la pareja decidió reubicarse en Estados Unidos, aunque le faltaba realizar su práctica profesional para poder graduarse, luego llegaron hijos Noah, Luca y William, de 6, 4 y 2 años respectivamente, por lo que “las responsabilidades familiares no me permitieron regresar a Honduras y completar la carrera como lo había planeado”. Como hombre de familia disfruta de las actividades al aire libre y junto a su esposa y pequeños practican senderismo ya que viven en una zona muy montañosa y apreciada por los amantes de la naturaleza.





Su acercamiento a la informática

Llegar a Estados Unidos implicó un nuevo comienzo, primero trabajó en una fábrica de muebles de cocina como operario de una máquina industrial computarizada, conocida como máquina CNC, ahí desarrolló interés por la programación, un año después ya era el supervisor general del horario nocturno. Posteriormente laboró en una empresa de comercio electrónico, donde “a base de trabajo duro y de demostrar aptitudes en computación, fui ascendido al área de contabilidad y llegué a ser el gerente de oficina”. Además de gerenciar en la empresa se dedica a desarrollar software. LEA: Ulises Antúnez, el hondureño que une a los latinos en Suecia a través de su canal de YouTube Con apoyo financiero de su familia, en 2017 comenzó sus estudios universitarios en el área de Ciencias de la Computación en el Virginia Western Community College, en la ciudad de Roanoke, Virginia, hasta que en 2020 -en plena pandemia- se dio la oportunidad de estudiar con la totalidad de los gastos pagados por el gobierno.

Primeros pasos en YouTube

Pese a sus muchas ocupaciones el hondureño decidió incursionar en las tutorías y aunque al inicio estaba más enfocado en dar consejos de cómo prepararse para solicitar una visa, cómo comportarse en la entrevista ante el oficial consular, cómo obtener la residencia en Estados Unidos, entre otros, más adelante lo orientó a las Matemáticas, Física y Química. “Aunque trabajando en áreas muy distintas a la docencia, comencé a pensar en los años que pasé formándome para ser docente, en mis días de estudiante siempre disfrutaba por ejemplo dar tutorías a mis compañeros o cualquier estudiante que lo necesitara, especialmente en las áreas de Matemáticas como Álgebra, Cálculo, aunque también ayudaba a estudiantes de bachillerato en diferentes temas de Química y Física”, relata a EL HERALDO. LEA: Mario Gutiérrez, el hondureño que recorre el mundo y se distingue con sus pinceladas “Debido a que siendo estudiante a veces reforzaba mis conocimientos con videos en YouTube, como no siempre encontraba lo que buscaba, comencé a jugar con la idea de crear mi propio canal de tutorías en las áreas que más me gustan, y en las que ya tenía un poco de experiencia enseñando (Matemáticas, Física y Química)”, agrega. Así comenzó a crear videos educativos y aunque al principio sus videos no recibían tantas visitas, eso no lo desanimó, les tomó un tiempo empezar a recibir visitas. “Estoy convencido que si me hubiera dado por vencido pronto, si mi intención hubiese sido desde el comienzo algo como monetizar los videos, por ejemplo, habría dejado de hacerlos, pero cuando recibía un buen comentario me motivaba a seguirlos grabando”, nos comparte. “Mi pasión por la enseñanza y el saber que lo que estoy haciendo podría ser útil a estudiantes buscando reforzar sus conocimientos o aprender desde cero dichos contenidos, me emociona”.

El hondureño reconoce que el nicho que eligió no es muy utilizado por otros youtubers, pues la mayoría se enfoca en temas más llamativos para una audiencia como comedia, viajes, pero su contenido académico y algo riguroso. “Las recompensas de haber emprendido este proyecto son muchas, los cientos de mensajes y comentarios de agradecimiento que recibo de parte de los usuarios quienes aseguran que gracias a uno de mis videos han entendido cierto tema o que mis videos les han ayudado a aprobar su clase”, celebra. ADEMÁS: La inspiradora vida de Elmer Jensen, el hondureño que triunfa en España “Cosas como esas me hacen pensar que, aunque no llegue a ejercer la docencia como antes pensé que lo haría, el hacer videos que han sido vistos en todo el mundo me da esa sensación de que sigo involucrado ejerciendo tan noble labor como lo es la docencia”. “El Show del Nerd” del Profe Arturo tiene actualmente más de 135 mil suscriptores y sus videos más de 36 millones de reproducciones.









Nuevo proyectos de el Profe Arturo

El joven de 32 años planea continuar especializándose en el área de la tecnología en la Universidad de Radford, en Radford, Virginia, en donde ya fue admitido para comenzar en agosto una nueva carrera orientada a la ingeniera de software y ciberseguridad. FOTOS: Fátima, la hondureña que trabaja en el sector de la construcción en EE UU

“Me he planteado seguir subiendo videos tutoriales a mi canal y tal vez en un formato que me permita no solo subirlos a YouTube, también me gustaría que se adapten a nuevas plataformas ampliamente utilizadas como Tik Tok, Facebook o Instagram”.