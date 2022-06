Ulises Antúnez, el hondureño que une a los latinos en Suecia a través de su canal de YouTube

“Recuerdo que una persona me dijo (como para desanimarlo) que si me quería quedar aquí tenía que sufrir, porque el que no sufría no podía quedarse en Suecia”. Pero el catracho comparte que “gracias a Dios no han sufrido, hemos estado bien”. “La experiencia de uno no es igual para todos, los suecos son muy prudentes y en mi trabajo incluso me animan”.

El hondureño expresa que si antes de migrar se estudia el inglés, cualquier persona tendrá mejores opciones y menos probabilidades de sufrir para adaptarse.

Y es que Suecia ha impulsado como su segunda lengua el inglés y toda su población menor de 50 años es completamente bilingüe gracias a una política implementada en los años 70 que determinó que en las escuelas se aprendiera ambos idiomas.

El hondureño lo ha confirmado en primera persona a través de su hija Elsy, quien cursa la educación prebásica y desde ya aprende el sueco y el inglés, pero a la vez -como dato curioso- la Alcaldía de Södertälje ha dispuesto de una maestra para que dos veces a la semana la ayude también a perfeccionar su lengua materna, el español. El país tiene esa política para impulsar que la nación sea multilingüe, cada vez que un menor extranjero se integra al sistema educativo se vela porque a la par que aprende el sueco no pierda el idioma de sus padres.