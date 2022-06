Altragracia García, la joven de Ologosi que emprende y vence retos en Madrid

Nos confiesa que la “situación del país, el ver que era difícil encontrar un empleo de lo que me gradué (Enfermera)”, fue una de las motivaciones que la llevaron a migrar. “Si no tienes a nadie conocido en las instituciones es difícil encontrar trabajo”, criticó sobre las políticas que imperan en muchas instituciones del Estado.

MADRID, ESPAÑA .- Calificándose como una mujer a la que le gustan los retos personales, la hondureña Altagracia García Sánchez sabe que no es fácil emprender en otro país que no es el nuestro, pero tampoco resulta imposible.

Lo que comenzó como un proyecto para sentirse cerca de su tierra hoy se ha convertido en una oportunidad económica. La catracha recuerda que en 2020 mandó a pedirle a su familia banderas hondureñas y comenzó a promocionarlas en sus redes sociales.

“Me motivé a vender productos de mi tierra, empecé con solo tres banderas y tuve una muy buena aceptación, aunque no conocía a nadie por medio de redes sociales, aún así me arriesgué e hice en Facebook una publicación”, confiesa entre risas.

“Luego las personas seguían preguntándome si tenía otros productos más a la venta y dije claro que tengo y empecé a movilizarme vía telefónica a Honduras”, relata.

Su familia en el país se volvió un apoyo fundamental para el negocio, entre ellos su primo José Néstor Hernández García (QEPD), quien murió víctima de la violencia del país. “La delincuencia le arrebató la vida y con ella también se vino todo abajo, yo ya no quería seguir, luego escuché los audios que él me mandaba y me decía: “prima hay que seguir echándole ganas, nunca se detenga tenemos que continuar””.

José Néstor era quien se movilizaba para enviarle los productos que iba añadiendo a la venta. “Así comencé a comerciar camisas de Honduras de los equipos de Liga Nacional, camisas Pacer, camisas de tejido Lenca con diseños de mi tierra y camisas típicas, así como demás productos elaborados con tejido lenca, entre ellas mascarillas y diademas”, enlista García.