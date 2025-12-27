Hondureño prende fuego a casa en Florida con la intención de ser deportado

Florida, Estados Unidos.- Un hecho inusual se registró en el condado de Polk, Florida en Estados Unidos, donde un migrante hondureño incendió una casa en la que se encontraba viviendo de manera ilegal con el objetivo de ser arrestado y así acelerar su deportación a Honduras.

El implicado fue identificado como Seledén Vásquez García, quien, según las autoridades, provocó el incendio de un cobertizo donde residía sin autorización desde hacía aproximadamente tres semanas.

El caso fue confirmado por el sheriff del condado, Paul Grady Judd, quien explicó que el propio acusado confesó sus intenciones.

“El individuo está en este país de manera ilegal y decidió que quería volver a su país. Pensó que si incendiaba el cobertizo, lo enviarían de regreso”, declaró Judd, en declaraciones recogidas por Noticias Univision.

De acuerdo con el informe oficial, el incendio fue detectado por agentes que patrullaban la zona, quienes alertaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos. La rápida respuesta evitó que las llamas se extendieran a otras estructuras y no se reportaron personas heridas, ya que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del siniestro.