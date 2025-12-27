  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Hondureño prende fuego a casa en Florida con la intención de ser deportado

El hondureño Seledén Vásquez García fue arrestado en el condado de Polk, Florida, luego de provocar un incendio en el cobertizo donde vivía sin permiso

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 16:38
Hondureño prende fuego a casa en Florida con la intención de ser deportado

Según las autoridades, el migrante confesó que prendió fuego a la estructura con la intención de ser detenido y así acelerar su deportación a Honduras.

 Foto: Redes sociales

Florida, Estados Unidos.- Un hecho inusual se registró en el condado de Polk, Florida en Estados Unidos, donde un migrante hondureño incendió una casa en la que se encontraba viviendo de manera ilegal con el objetivo de ser arrestado y así acelerar su deportación a Honduras.

El implicado fue identificado como Seledén Vásquez García, quien, según las autoridades, provocó el incendio de un cobertizo donde residía sin autorización desde hacía aproximadamente tres semanas.

El caso fue confirmado por el sheriff del condado, Paul Grady Judd, quien explicó que el propio acusado confesó sus intenciones.

“El individuo está en este país de manera ilegal y decidió que quería volver a su país. Pensó que si incendiaba el cobertizo, lo enviarían de regreso”, declaró Judd, en declaraciones recogidas por Noticias Univision.

De acuerdo con el informe oficial, el incendio fue detectado por agentes que patrullaban la zona, quienes alertaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos. La rápida respuesta evitó que las llamas se extendieran a otras estructuras y no se reportaron personas heridas, ya que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del siniestro.

Enfrenta cargos graves

Lejos de lograr su objetivo, la acción de Vásquez García le acarreó serias consecuencias legales.

Las autoridades le imputaron cargos por incendio provocado, vandalismo y allanamiento de morada, delitos considerados graves bajo las leyes del estado de Florida y que podrían derivar en una condena prolongada en prisión.

El sheriff Judd enfatizó que cometer delitos no acelera ningún proceso migratorio y recordó que existen mecanismos legales para quienes desean regresar a su país de origen.

Entre ellos, programas administrados por autoridades federales como ICE, que permiten la salida voluntaria del territorio estadounidense.

Incluso, explicó que algunos programas de repatriación voluntaria contemplan incentivos económicos, los cuales recientemente aumentaron de mil a tres mil dólares. Sin embargo, estas ayudas no aplican para personas que enfrentan cargos criminales graves, como es el caso del hondureño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias