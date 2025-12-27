  1. Inicio
Hondureña es detenida tras chocar con vehículo de la Patrulla Fronteriza en Luisiana

Una hondureña fue detenida en Luisiana después de chocar su automóvil contra un vehículo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante un operativo migratorio. Aquí los detalles

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 17:40
 Fotos: Cortesía Patrulla Fronteriza | Archivo
El incidente tuvo lugar en Slidell, Luisiana, cuando la conductora no respetó un semáforo en rojo y terminó impactando su auto con una unidad oficial que formaba parte de la operación federal denominada Catahoula Crunch.

Foto: Cortesía Patrulla Fronteriza
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza en la zona, confirmó que la hondureña no se detuvo como correspondía en el cruce y se produjo el choque con los agentes de inmigración que participaban en el operativo.

Foto: Cortesía Patrulla Fronteriza
De acuerdo con las autoridades, la mujer se encontraba en situación migratoria irregular en territorio estadounidense, lo que agravó la situación tras el accidente.

Foto: Archivo
El vehículo oficial estaba en funciones de patrullaje cuando fue impactado por el automóvil de la hondureña, en medio de las acciones coordinadas de control migratorio que se llevan a cabo en la zona.

Foto: Archivo
Pese al choque, las imágenes difundidas muestran que tanto la unidad de la Patrulla Fronteriza como el auto particular sufrieron daños visibles, aunque las autoridades enfatizaron que no hubo víctimas lesionadas.

Foto: Archivo
El caso ocurre en un contexto en el que las acciones de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han aumentado en distintas regiones de Estados Unidos, generando atención sobre cómo se manejan las detenciones y operativos.

Foto: Archivo
Las autoridades federales continúan con el proceso legal correspondiente.

 Foto: Archivo
Piden a las personas estar atentos ante las acciones de la Patrulla Fronteriza.

 Pamela Pino
