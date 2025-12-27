Lo que se sabe sobre la violenta muerte de un joven hondureño en Charlotte

La comunidad hondureña en Charlotte se encuentra consternada, luego de que un joven de 18 años muriera en un tiroteo. Esto es lo que se sabe del caso.
La víctima principal fue identificada como Samir Canales Molina, un hondureño de 18 años, quien recibió múltiples impactos de bala durante un ataque armado en la madrugada del 20 de diciembre en el bloque 800 de Farm Hill Drive, en esta ciudad estadounidense.
Junto a Samir también murió otro adolescente, Braulio Galeano Ayala, de 16 años, quien fue herido en el mismo tiroteo. Ambos intentaron buscar ayuda tras el ataque, según el informe preliminar de las autoridades.
Samir alcanzó a llegar por sus propios medios a un hospital en Hawthorne Lane, donde fue ingresado con heridas de bala, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.
Braulio, por otra parte, fue hallado en una estación de gasolina ubicada en East Woodland Road, también con múltiples heridas de bala, y fue trasladado al Hospital HCRM, donde igualmente falleció por las lesiones sufridas.
La Policía de Charlotte informó que por el momento no hay sospechosos identificados ni detenidos, y que la investigación del doble homicidio continúa abierta para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Las autoridades han habilitado una línea de contacto para recopilar información que pueda ayudar a resolver el caso, invitando a la comunidad a colaborar de forma confidencial con cualquier dato relevante.
Ante la pérdida inesperada y el peso económico que representa, la familia de Samir inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, con el objetivo de reunir recursos para la repatriación de su cuerpo a Honduras.
El familiar que compartió la campaña expresó el profundo dolor que atraviesa la familia, subrayando que jamás pensaron encontrarse en esta situación y pidiendo apoyo para cubrir los gastos necesarios.
En el mensaje difundido, se detalla que el mayor deseo de la familia es enviar el cuerpo de Samir a Honduras, donde su madre podría despedirse de él y darle cristiana sepultura, algo que consideran fundamental para su proceso de duelo.