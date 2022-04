D&Y Menjívar Creations, el proyecto de dos hermanas que avanza puntada a puntada en Madrid

La joven hondureña comenta a EL HERALDO que al principio no estaba muy segura de invertir en materiales ni cómo debía empezar, así que “consulté con otros emprendedores sobre cómo hacer para iniciar el negocio y me dieron un consejo valioso: “que no tuviera miedo al éxito, que me lanzara””.

Casualmente en ese momento, su hermana Diosselin llegó de Honduras y ya juntas no lo dudó más, consiguió telas y todos los materiales de costura y empezaron a confeccionar accesorios. Ambas hermanas recordaban su tiempo en Honduras cuando junto a su mamá iban a una escuela a vender tamales y montucas, esfuerzo con el que lograron completar sus estudios, así que comenzar a promocionar sus artículos en aquel país no fue algo desconocido para ellas.

A inicios de este año, las hermanas Menjívar ampliaron su emprendimiento al que llamaron D&Y Menjivar Creations, por sus iniciales de Diosselin y Yosselin, y además de los conjuntos de bebé, vinchas y demás accesorios, que son los que más les piden, también ofrecen arreglos personalizados para cualquier ocasión.

