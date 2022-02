David Reyes, el artista hondureño del aerógrafo que pinta para las estrellas de la Fórmula 1

BARCELONA, ESPAÑA.- La impresión que le causó ver por primera vez un trabajo con aerógrafo, siendo un pequeño de apenas 12 años, le dejó una huella muy especial a David Reyes, quien hoy lo ha convertido en un artista de la aerografía que conquista al viejo mundo y a personalidades de renombre.

El joven originario de Chamelecón creció entre motores, viendo a su padre trabajar la mecánica, pero lo que lo llevó a estudiar pintura automotriz fue ver el talento de Denis Medina (QDDG), un colaborador experto en aerografía. “Con esa persona fue que descubrí el aerógrafo, yo emocionado al ver ese tipo de trabajo le dije a mi papá que me comprara un aerógrafo”, confiesa EL HERALDO, el joven que ahora reside en Barcelona, España.

“Desde que tengo uso de razón me gusta el arte, siempre pintaba en cuadernos de dibujo o en cualquier papel que tuviera a la mano”, reconoce y agradece que su padre le complaciera su pedido: tener un aerógrafo. “Desde ese momento comenzó mi sueño con ser un artista de aerografía, empecé a practicar junto a Denis Medina quien me enseñó durante seis meses”.

Recuerda que por algún tiempo dejó de practicar, pues ya no tenía quién lo instruyera y además no lograba los resultados deseados; sin embargo, no desistía de su sueño y así comenzó a realizar trabajos a pedido, “empecé pintando habitaciones, carros, motocicletas, entre otras”, asegura.