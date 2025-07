"El Chapo" y políticos hondureños: los mencionados en narcovideo de Mauricio Villeda

Este día, Mauricio Villeda se refirió al video y aclaró: "Ese video fue anunciado desde que Juan Orlando propuso como testigo a un Cachiro allá en Nueva York; tiene bastante tiempo de haberse anunciado. El contenido yo no lo conocía. Creo que no me puedo referir a él todavía; me parece que hay que esperar qué dice la fiscalía. "Lo que puedo deducir es que era una trampa. Se ve ahí, en la parte introductoria, que se había planificado todo para una visita... Un empresario que iba a ayudar económicamente. Jamás pensé que era 'El Cachiro' y tampoco lo conocía; él se presentó en ese momento como empresario. No recibí absolutamente nada".​​​​​