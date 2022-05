“Ponte linda”, el emprendimiento de la hondureña Lindaisy Márquez que triunfa en España

“Las clientas en todo momento confiaron en mí y me daban ánimos diciéndome que todo era cuestión de práctica, y que siguiera adelante que iba a llegar muy lejos. Hoy tengo clientas que estuvieron allí desde el inicio y me encanta porque cada día que pasa conozco más personas de diferentes nacionalidades”, relata.

“Me sorprendí por la gran aceptación que tuve, y al inicio no fue nada fácil, salía de trabajar y me iba a hacer uñas a domicilio, me iba lejos y llegaba súper tarde a casa, cansada y hambrienta, a descansar para el día siguiente continuar”, revela sobre los sacrificios que ha tenido que hacer.

Tras más de un año como manicurista, la joven catracha nos comenta que “allí fue donde me di cuenta que uno no sabe de las cosas que es capaz hasta que las intenta, muchas veces no conocemos nuestros talentos, pero hay que intentar una y otra vez, hasta conseguir nuestros sueños, y si una cosa no funciona pues por lo menos se intentó y se siguen intentado más cosas para provocar oportunidades, hasta llegar a la meta”.

Linda se ha preparado en España con un curso de manicura y pedicura con esmalte semipermanente, luego se especializó en otro de uñas acrílicas, pero notaba que no era suficiente y quería seguir aprendiendo más. También aprovechó sus vacaciones en Honduras para especializarse con otros cursos profesionales de uñas acrílicas.

Reconoce que fue como un choque cultural al llegar al viejo mundo, pues de tener empleo como recepcionista en un hotel y atención al cliente en una ferretería, al llegar a España se sintió limitada en solo poder laborar como cuidadora de niños y personas mayores o en limpieza.

