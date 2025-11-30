Carlos García, el último votante en Nueva York: "Necesitamos un cambio como país"

Queens, Nueva York.- La jornada electoral para hondureños en el exterior cerró este domingo en Queens con la historia de Carlos García, un residente de Nueva Jersey que se convirtió en el último votante habilitado en el centro instalado en Our Lady of Sorrows, en la ciudad de Nueva York.

García explicó que casi no logra llegar debido al tráfico y a su horario laboral. Tras acompañar a un familiar al centro de votación, decidió intentar ejercer el sufragio. "Pensé que no llegaría a tiempo, pero logramos llegar, gracias a Dios", dijo al corresponsal de EL HERALDO, Eduardo Solano. El trayecto le tomó cerca de dos horas y media.

El elector afirmó que hizo el esfuerzo porque considera que Honduras necesita un cambio. "El país está demasiado mal. Yo siento que un cambio le vendría muy bien a nuestro bello Honduras", expresó.

Señaló que, a pesar del cansancio y el clima frío, la experiencia de votar lo dejó satisfecho. "Me atendieron con mucha amabilidad. Fue un gesto muy lindo y especial", añadió.