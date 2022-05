“Descubrí mi pasión en España”: Stefy Irías, make-up hondureña de pasarelas internacionales

MADRID, ESPAÑA.- Consciente de que la industria del maquillaje es un área en la que hay que estar constantemente renovándose, la hondureña Stefy Irías no deja de reinventarse en Madrid, ciudad en la que reside desde hace 13 años.

Nunca se dedicó al maquillaje en Honduras, más bien reconoció su talento en España luego de que por casualidad le tocara maquillar a sus compañeras de danza folclórica y todas quedaran encantadas con su desempeño.

Conozca: Bar Xatruchs, la primera cadena hondureña de bares en España

“Prácticamente ellas me descubrieron, gracias a eso me invitaron a maquillar en un certamen hondureño y desde ahí no he parado”, confesó a EL HERALDO luego de hacer un espacio en su ocupada agenda para platicarnos su experiencia.

Llegó a España en 2009 cargada de deudas, pero con el firme propósito de reunirse con su madre, quien ya se encontraba en ese país. “Mi mamá ya había emigrado a España, así que me vine por ella para volver a estar juntas y ayudarle, sumado al fallecimiento mi padre todo se hizo más duro”, nos comentó la joven originaria de Tegucigalpa, pero crecida en San Pedro Sula.

“Admiro la valentía de ella (su mamá) de venir a un país totalmente nuevo y tan diferente”, agregó.

Le puede interesar: Mario Figueroa Zambrano, el hondureño “genio de la lámpara” de las celebridades