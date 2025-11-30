Hondureños en Houston denuncian que no pueden votar por inconsistencia de domicilio en DNI

Houston, Estados Unidos.- La jornada electoral para los hondureños residentes en Estados Unidos este domingo 30 de noviembre enfrenta retrasos en Houston, Texas, debido a problemas con la verificación de domicilios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según reportes a EL HERALDO desde el centro de votación, miles de ciudadanos no aparecen registrados con dirección en Houston, sino en otras ciudades estadounidenses, lo que ha impedido que puedan ejercer el voto de manera inmediata.

El personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Houston les ha indicado a los afectados que para votar es necesario que el DNI indique como domicilio la ciudad de Houston. Sin embargo, la situación ha generado un impasse, ya que los afectados se niegan a retirarse de las filas y exigen poder participar en el proceso electoral, lo que ha provocado retrasos en la atención del resto de votantes.