A pie, a caballo y en mototaxi: así votaron los habitantes de Sabanagrande, Francisco Morazán

Desde muy temprano, los habitantes del municipio de Sabanagrande acudieron masivamente a las urnas en un ambiente de tranquilidad y civismo

    Más de 6 millones de hondureños llegaron a votar este domingo en los 18 departamentos del país.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 10:36

Francisco Morazán, Honduras.- La jornada electoral en Sabanagrande transcurre este domingo -30 de noviembre- con normalidad y registra una participación ciudadana que supera las expectativas en este municipio del sur de Francisco Morazán.

Desde las primeras horas de la mañana, los centros de votación comenzaron a recibir a electores que llegaron por diversos medios: algunos a pie, otros en mototaxis y varios a caballo, reflejando la particular idiosincrasia de esta zona rural del país.

Lo que caracterizó esta jornada fue el ambiente familiar con que los sabanagrandenses ejercieron su derecho al voto. Muchas familias completas se acercaron a las urnas, algunas incluso acompañadas de sus mascotas, convirtiendo el acto cívico en una actividad comunitaria.

La Policía Nacional y miembros del Ejército mantuvieron presencia constante en los diferentes centros de votación, garantizando la seguridad sin que se reportaran incidentes.

Con una carga electoral superior a los 15 mil votantes, Sabanagrande mostró el entusiasmo de su población por participar en este proceso democrático.

Las filas en los centros de votación se mantuvieron constantes durante toda la mañana.

