A pie, a caballo y en mototaxi: así votaron los habitantes de Sabanagrande, Francisco Morazán

Francisco Morazán, Honduras.- La jornada electoral en Sabanagrande transcurre este domingo -30 de noviembre- con normalidad y registra una participación ciudadana que supera las expectativas en este municipio del sur de Francisco Morazán.

Desde las primeras horas de la mañana, los centros de votación comenzaron a recibir a electores que llegaron por diversos medios: algunos a pie, otros en mototaxis y varios a caballo, reflejando la particular idiosincrasia de esta zona rural del país.

Lo que caracterizó esta jornada fue el ambiente familiar con que los sabanagrandenses ejercieron su derecho al voto. Muchas familias completas se acercaron a las urnas, algunas incluso acompañadas de sus mascotas, convirtiendo el acto cívico en una actividad comunitaria.