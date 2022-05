Katterin Díaz, de primer fichaje profesional en soccer a bella representante de Honduras en el Latin American Cultural Festival en San Antonio, Texas

“Mientras hacíamos física con mi clase, vi que al otro lado de la cancha jugaba el equipo de soccer, casualmente el balón vino a dar a mis pies y lo levanté, el entrenador notó que dominaba el balón por lo que me dijo “ you play soccer ”, pero en ese momento no lo entendí y llamó a alguien más para preguntarme si quería jugar en el equipo”, relata Katterin a EL HERALDO .

Recuerda que después de algunos meses de trabajo, en los camerinos pusieron las listas de la chicas que habían logrado ingresar al equipo de primera y segunda división.

“Yo me busqué en el lista de segunda (división) y como no aparecí no volví a los entrenamientos, luego me llevé la sorpresa de que en realidad sí estaba...pero en la lista de Varsity (primera)”.

Así se convirtió en la primera hondureña en ser fichada para primera división por el equipo profesional The San Antonio Athenians Soccer Club, con el que jugó por dos años. Luego le surgió la oportunidad de firmar con otro equipo, pero lo rechazó porque también sentía vocación por el modelaje.

En algún momento se vio ante la disyuntiva de elegir entre el fútbol y el modelaje, y fue una lesión que sufrió en la rodilla, y la preocupación de dañársela más, lo que la motivó finalmente a elegir inclinarse por el modelaje. La joven confiesa que aún juega fútbol regularmente, pero no como antes porque evita lesionarse y no poder volver a “usar tacones altos”, dijo entre risas.

“Estuve como un año combinando fútbol y modelaje, un fin de semana uno y el siguiente lo otro”, recuerda Katterin que terminaba las prácticas y salía corriendo para estar lista para el evento de modelaje.