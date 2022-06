Patepluma Express, el negocio que arrancó con un “diablito” y hoy realiza envíos a Honduras y El Salvador

“Muchos me decían que por qué no empezaba por mi cuenta, pues ya tenía mas de seis años en el envío de encomiendas”, comenta y a su vez confiesa que eso lo motivó aún más.

De ahí fue que dio el salto al negocio de las encomiendas. “Después trabajaba con una compañía y cuando me dijeron que ellos cerraban Tennessee y Kentucky, que son los estados que cubría con ellos, me surgió la inquietud”, comparte con el segmento “ De un país llamado Honduras” .

El santabarbarense nos cuenta que se mudó del estado de Virginia a Nashville, Tennessee, y “ahí me di cuenta que no habían muchas compañías en el envío de encomiendas a Honduras”.

Con la meta de seguir creciendo, el catracho decidió incursionar en el envío de automóviles desde Estados Unidos. “El importar vehículos es más reciente como parte de la expansión del negocio, gracias a la confianza que me he ganado entre sus clientes”, asegura. “Hemos ido creciendo por las recomendaciones de nuestros mismos clientes”, agrega.

“Se dio porque muchos clientes me preguntaban si lo hacía y bueno fui consultando cómo era el trámite y me di cuenta que realmente no es complicado. Ahora ayudo a muchos paisanos en el proceso de envío de sus vehículos a Honduras”. “Ya he exportado varios vehículos a Honduras y de El Salvador tengo muchos clientes. Gracias a Dios me ha ido muy bien, son muy buenos clientes”, expresa.

El emprendedor quiere seguir creciendo y cubrir pronto más estados. “Tengo mucha gente de Texas y Florida que me preguntan cuándo voy a abrir una ruta en esos estados”. Peña hasta el momento tiene proyectado atender zonas más al sur de Florida, como Georgia, donde hay una comunidad grande de hondureños. También California y Ohio.

“No descarto la posibilidad de atender la zona metropolitana de Washington DC, Maryland y Virginia, si Dios así me lo permite”, confiesa al referirse a su más grande anhelo.

