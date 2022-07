Hondureño Norman Martínez asume alto cargo a nivel mundial en derecho marítimo

Originario de San Lorenzo, Valle, Norman es el hijo menor del matrimonio compuesto por Carmen Antonia Gutiérrez , de Amapala, y Ángel Augusto Martínez , de San Lorenzo, a este último no tuvo la oportunidad de conocer pues falleció cuando él apenas era un recién nacido. De hecho el estadio de la ciudad porteña lleva su nombre ya que fue un destacado futbolista del equipo Salamar de esa ciudad.

Así llegó el momento de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y aplicó a la prueba de aptitud. “Curiosamente me dijeron que lo primero que debía estudiar era medicina, segundo arquitectura y lo último que debía estudiar -porque iba a fracasar- era derecho”, comenta entre risas el compatriota.

Su retorno a Malta se dio gracias a que el director de IMLI vio su potencial mientras cursaba la maestría, y creó la posición de catedrático asistente junior precisamente para no dejar ir su talento.

“Este cargo me permitió supervisar estándares académicos de la formación ofrecida por el instituto y a la vez el desempeño de otros catedráticos, convirtiéndome en un “mentor de mis colegas”, revela.

El 1 de abril de 2019, el Secretario General de la OMI lo nombró Profesor Titular de Derecho Marítimo Internacional en el Instituto, que en el mundo anglosajón es el escalón académico más alto que se puede lograr. Este nombramiento se hizo por recomendación del Director del IMLI, respaldado por el Comité Académico del IMLI, después de una evaluación exhaustiva por parte de dos eminentes asesores independientes, es decir, el Honorable Lord Phillips of Worth Matravers, K.G. (Ex Presidente de la Corte Suprema del Reino Unido / Profesor Visitante en la Universidad de Oxford y King’s College de Londres / Canciller, Universidad de Bournemouth) y el Profesor Thomas Schoenbaum (Profesor Distinguido de Derecho Shefelman, Facultad de Derecho de la Universidad de Washington).

La institución imparte una formación jurídica especializada que permite desarrollar una experiencia en todos los aspectos del derecho marítimo internacional, así como en las técnicas de redacción de leyes destinadas a incorporar los instrumentos marítimos internacionales en el derecho nacional, formación en la que Norman ha sido responsable directo de al menos 800 graduados.

“A lo largo de mi carrera en IMLI también he desarrollado habilidades de liderazgo que son visibles en mi relación con mis colegas. Creo que la comunicación y la motivación son esenciales. Siempre he abordado mis deberes de gestión asegurando que las tareas se comuniquen y comprendan adecuadamente, y siempre he motivado a mis colegas para que se aseguren de que den sus mejores esfuerzos”, revela a Diario El Heraldo.

El IMLI tiene en sus diferentes programas más de mil graduados que provienen de más de 150 países y territorios alrededor del mundo, entre ellos siete hondureños que se han graduado del programa de maestría en derecho marítimo internacional. Siendo Martínez Gutiérrez el único que continuó enriqueciendo su formación en el IMLI.

El compatriota así como no olvida sus raíces, tampoco deja de reconocer el aprendizaje que ha obtenido de sus líderes, como es el caso del profesor David Attard, quien fue el director de IMLI durante las últimas tres décadas, pues en su discurso de nombramiento Martínez Gutiérrez le dedicó el emotivo mensaje de que “ha sido un verdadero honor servir ¡Bajo tu liderazgo!”.