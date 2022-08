Susan Flores, la hondureña seleccionada entre cientos de aspirantes para cursar prestigioso máster en Europa

“Cuando yo tenía nueve años, no teníamos mucho dinero pero mis padres me dijeron ‘como es tu cumpleaños te vamos a comprar un juguete’ y me llevaron a una tienda y de todos los juguetes que había escogí un microscopio, que según yo era como el mejor juguete del mundo... ¡Quién diría que años después me iba a dedicar a eso! Yo jugaba a que veía virus y otras cosas, pero en realidad no se veía nada porque era de juguete, pero en mi mente yo decía que era científica”, recordó Susan entre risas al conversar con EL HERALDO y previo a sumergirnos en su mágico viaje de vida.

Y al recordar esa primera experiencia educativa fuera del país, la voz de Susan se llena de una alegría que la hace transportarse a aquella época: “¡Fue fantástico! ¡Fue muy bueno!, porque en todas las universidades en Brasil había muchos estudiantes extranjeros, estudiantes de todo el mundo, y de Honduras eran como tres personas y yo era la persona que representaba a Honduras en la parte de las ciencias biológicas, entonces estaba súper contenta y me fue muy bien por allá. Me acuerdo que los brasileños decían que los hondureños éramos súper inteligentes porque nos iba muy bien siempre”.

Con una buena base en el idioma y gracias a su excelente desempeño en la universidad, la hondureña logró conseguir una beca para estudiar el máster en biología de agentes infecciosos y parasitarios en la Universidade Federal do Ceará , en la ciudad de Belém do Pará, Brasil. “Yo era apasionada por la virología y fui hasta el Amazonas solo para estudiar virología y me especialicé en biología molecular”, contó.

“Desde que tenía 19 años les dije a mis padres que mi sueño era viajar por todo el mundo. No sabía cómo, porque no tenía plata ni nada, pero ese ha sido mi sueño y quisiera hacer un libro de todas mis experiencias de vida, de mi carrera y todos los recuerdos que se van haciendo, ir creando como un portafolio personal”, indicó Flores al rememorar su sueño y al saberlo cumplido, aunque aún le queda camino por delante.

“Yo no me había quitado de la mente que iba a seguir estudiando, porque la verdad es que uno nunca termina de aprender. Todo surgió mientras estuve trabajando en el Programa Centroamericano de VIH, porque lo que me permitió ver mi trabajo es que la calidad de los estándares era súper importante, tenemos que brindar un diagnóstico de alta calidad, el mismo que usted va a obtener en Alemania es el que le tenemos que ofrecer aquí en Centroamérica, a pesar de los recursos limitados y de todo. Entonces comencé a interesarme en este tema de estándares de calidad para servicios de laboratorios clínicos, así fue como pude dar con este programa que es el máster europeo en calidad en laboratorios analíticos y este máster es un Erasmus Mundus , que significa que no solo es dado por una universidad, sino que por un grupo de universidades”, indicó acerca de su nueva oportunidad educativa.

Sin embargo, al comenzar su labor se dio cuenta de que la región lamentablemente no cuenta con las mismas condiciones que hay en otras partes del mundo y ahí surgió en ella un nuevo reto personal. “Uno de los más grandes problemas en Centroamérica es que no tenemos los recursos para impulsar una mejoría en los servicios de salud pública, en materia de laboratorios falta mucho recurso para poder modificar, desde estructuras, porque incluso en los laboratorios urge cambiar la estructura, los equipos, porque cuando hablamos de laboratorios hablamos de tecnología nueva, equipos, reactivos, condiciones de trabajo de nuestros técnicos de laboratorio y microbiólogos da mucho pesar porque hay mucha carencia, se necesita recursos financieros”, detalló.

Y es que además, ella será la única hondureña en el programa y junto a otra persona de Guatemala serán los encargados de poner en alto el nombre de Centroamérica en su estadía de dos años en cinco universidades de Europa: “El primer año vamos a estudiar en la Gdansk University of Technology (Polonia), luego en la Universidad Tecnológica de Bergen (Noruega), después en la Universidade do Algarve (Portugal) y luego en la Universidad de Barcelona (España) y la Universidad de Cádiz (España)”.

“Habíamos 400 candidatos de todos los países del mundo y yo escribí una carta de motivación muy clara: cuáles son mis intereses, porque yo estoy desarrollando una carrera como consultora especial en servicios de laboratorios. Yo dije: ‘creo tener los motivos correctos para ganar esto, aunque hayan 400 personas yo tengo que ganar esto’ y recuerdo que tres meses después me dieron la noticia de que había sido seleccionada entre los primeros 12 candidatos y que eso me garantizaba una beca completa, con todo incluido, entonces eso fue felicidad pura, porque me hace muy feliz saber que voy a fortalecer mi carrera y porque voy a representar a Honduras otra vez y me esfuerzo por hacer un buen trabajo”, contó muy alegre.

Susan asegura que en su interacción con otras culturas y al ser beneficiada con oportunidades educativas y laborales fuera del país se ha dado cuenta de la importancia de buscar siempre aprender más y explotar cada uno de los recursos que están a nuestro alcance, aunque lamenta que no todos tengan acceso a ellos, por eso espera que un día esa desigualdad pueda cambiar en Honduras.

+ Patepluma Express, el negocio que arrancó con un “diablito” y hoy realiza envíos a Honduras y El Salvador

“Si hay algo que me pone triste es que los jóvenes en Honduras no tengan oportunidades, especialmente porque sé cuántas oportunidades hay allá afuera y siento que esa es la mayor injusticia en Honduras. Que no tengamos acceso a educación de calidad, yo estando en Brasil miraba las oportunidades que los jóvenes tienen allá y yo solo pensaba: ‘¿Por qué no tenemos esto en Honduras? ¿Por qué no hemos implementado esto en Honduras?’, el estudiante en Brasil tiene todo, aquí tenemos jóvenes talentosos que no tienen trabajos y que no tienen oportunidad de estudiar más cosas”, exclamó con tristeza.

Pero a pesar de eso, la destacada profesional quiso dejar un mensaje de esperanza desde su experiencia, motivándolos a esforzarse por cumplir cualquiera que sea su sueño, o como en su caso, sus sueños, pues a pesar de vasta preparación y experiencia a sus cortos 31 años, sigue pensando en profesionalizarse como chef y ser políglota, pues aunque ya habla tres idiomas (español, inglés y portugués), está ansiosa por aprender la lengua de los lugares donde estudiará en el viejo continente: “Los hondureños somos muy aventureros, no tenemos miedo y si se nos da la oportunidad le sacamos hasta la última gota de provecho. Yo siempre he pensado que al que tiene fe siempre le va bien y me han pasado muchas cosas, pero Dios me ha conseguido oportunidades increíbles, por eso, a todos los jóvenes de Honduras les digo que hay que tener fe en el creador, porque Él nos va a dar las oportunidades y enfocarse en hacer su parte y ser valientes, saber que a pesar de que hay muy pocas oportunidades en Honduras siempre podemos ver más allá y hay muchas oportunidades en el extranjero”.