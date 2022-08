Karina Pineda, la hondureña que impulsa la apertura de un consulado en San Antonio, Texas

Una vez instalada en San Antonio la joven profesional comenzó a trabajar para South Central Texas Regional Certification Agency, como Senior Certification Specialist cuyo objetivo es incrementar la participación de la minoría en los contratos federales a través de certificaciones empresariales, esto le dio la oportunidad de conocer la labor de los hispanos en esa región.

“El gobierno de Estados Unidos está muy interesado en entregar contratos a los latinos para dar mayor participación a los grupos minoritarios de sus ciudades”, comenta al segmento “De un país llamado Honduras”.

Fue gracias a su labor que conoció a gente de la organización SCHASA (Asociación de Hispanoamericanos en San Antonio, de la que ahora forma parte el proyecto de la hondureña) y “ellos me cuestionaron el por qué los hondureños no estábamos organizados. ¿Qué ha pasado con Honduras que no tiene una representación?, le consultaron lo que la llevó a plantearse el reto de ser ese puente que conectara a la comunidad de catrachos, considerando que en San Antonio vive unos 200 mil compatriotas, cifra estimada.

“Eso me motivó a comenzar la labor de buscar gente, a otros hondureños, con los que luego fundé el pasado 19 de abril la primera Asociación de Hondureños en San Antonio, reconocida ante la Secretaría del Estado de Texas”, explica.