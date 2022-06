Katia López Mejía, la brillante hondureña que ganó prestigiosa beca en Colombia

“Siempre fui una niña un poco tímida, pero muy, muy curiosa. Siempre quería saber más y me gustaba leer mucho, era de las niñas que pregunta sobre todo, porque me ganaba la curiosidad. Siempre supe que quería más y aunque tengo esta gran oportunidad que estoy viviendo, tengo también en mente nuevos proyectos que confiando en Dios sí se puedan realizar”, aseguró.

En sus primeros años tras titularse, comenzó a laborar en la Región Sanitaria de El Paraíso, donde logró convertirse en la coordinadora de la Unidad de Vigilancia Entomológica y fue ahí que descubrió su pasión por la entomología; y aunque reconoce que fue un reto difícil, puso todo su empeño para conformar el equipo desde cero y gracias a su compromiso en echar a andar el proyecto fue seleccionada como la mejor empleada del año 2017.

Más adelante, la joven asumió el reto de convertirse en coordinadora a nivel nacional para el vecino país de Nicaragua en el área de entomología, a través de un proyecto llamado ZAP, el cual tuvo lugar en Centroamérica y el Caribe. Posteriormente, fue contratada para el monitoreo de la malaria en el programa de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria y cuando llegó al país la pandemia del covid-19, dijo presente para sumarse al grupo de sanitarios que combatió la enfermedad, logrando así, ganarse una plaza en la Secretaría de Salud.

Katia asegura que se sintió feliz al poder conseguir una oportunidad en el sistema de salud pública de Honduras, pues es muy difícil lograrlo, sin embargo, su alegría duró poco, pues cuando llegó a su vida la posibilidad de continuarse formando tras ganar la beca de estudio en el extranjero, las autoridades de la institución no le brindaron el apoyo necesario.

“Cuando recibí la noticia de que había sido admitida en el programa, el primer semestre fue virtual, por lo que no representó un problema, pero después nos dijeron que se retomaría la presencialidad, entonces solicité mi permiso en la Secretaría y me lo negaron, tuve que renunciar a mi trabajo para poder venir”, contó con la voz apesarada, pues sus compañeros de otros países sí tuvieron el respaldo en sus empleos.

“Es muy lamentable porque la mayoría de los países han apoyado mucho porque saben lo que representa esta oportunidad para el sistema de salud, pero en Honduras no me quisieron dar permiso, tuve que renunciar. Incluso muchos de mis compañeros son beneficiados de otra manera, algunos hasta obtuvieron su permiso con goce de sueldo para que no pasen dificultades y siempre que me preguntan yo les digo: ‘Yo no, yo tuve que renunciar’, entonces es un poquito chocante”, agregó la joven, quien ha podido costear su estadía en Colombia gracias a la beca.