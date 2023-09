Tomás Zambrano denuncia que comisión que investigará a fiscales salientes intervendrá el MP

“Solo el pleno del Congreso Nacional puede nombrar una comisión de investigación, no Redondo, no Libre, ni ningún diputado, solo el pleno y no nos hemos reunido, años atrás cuando se han nombrado comisiones para un tema o un asunto en particular las ha nombrado el pleno y la Ley Orgánica del Congreso establece que el presidente puede nombrar comisiones especiales, pero no comisiones de investigación”, agregó.

Tomás Zambrano repasó lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, reiterando que Luis Redondo no cuenta con las facultades para nombrar a una comisión extraordinaria.

El diputado nacionalista además mostró su preocupación por la comisión nombrada por Redondo y señaló que esta tiene como fin llevar a cabo una intervención del Ministerio Público, algo que la oposición ha venido denunciando y rechazando durante los últimos días.