La IA no puede acceder a todos los mensajes de WhatsApp, incluso si no se activa la configuración de privacidad

Tegucigalpa, Honduras.- Un mensaje viral difundido por WhatsApp advierte que, si las personas no activan la configuración avanzada de privacidad, la inteligencia artificial (IA) podrá acceder a todos los mensajes de su chat ya sea conversaciones personales o grupales en la aplicación de mensajería de Meta. Sin embargo, esta afirmación es falsa. WhatsApp protege los mensajes y llamadas con cifrado de extremo a extremo, lo que impide que la inteligencia artificial acceda a los chats ya sean personales o grupales, incluso sin activar la configuración de privacidad avanzada, como lo explica Meta. Además, Meta explicó a Newtral, miembro de LatamChequea como lo es EH Verifica, que la cadena viral de WhatsApp es falsa. "A partir de hoy, la IA está disponible en WhatsApp y tiene acceso a todos los chats. Todos los administradores de un chat de grupo pueden/deben activar la opción "Privacidad mejorada". De lo contrario, la inteligencia artificial puede abrir los mensajes de grupo, ver los números de teléfono e incluso recuperar información personal del teléfono, incluso en los chats privados", dice parte del mensaje viral compartido en Whatsapp desde el 21 de agosto de 2025.

No puede acceder

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Inteligencia artificial + configuración + privacidad avanzada + WhatsApp” llevó a un artículo de El País titulado: “No, Meta no usa tus grupos de WhatsApp para entrenar su IA: una cadena de confusión con la nueva privacidad”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La pieza periodística explica que, el 23 de abril de 2025, WhatsApp informó que la función de "Privacidad avanzada del chat" permite a los usuarios restringir acciones dentro de los chats y grupos, como la exportación de conversaciones, la descarga automática de medios y el uso de los mensajes para funciones de inteligencia artificial. Además, incluso si la privacidad avanzada no se activa, o aunque sí se active, la IA no puede leer ni acceder a los chats personales ni grupales.

La privacidad en WhatsApp se basa en el cifrado de “extremo a extremo”, lo que garantiza que solo el remitente y el destinatario pueden leer los mensajes o escuchar las llamadas. Por lo que la inteligencia artificial no puede descifrar el contenido de los chats, independientemente de que el usuario active o no la configuración avanzada de privacidad.