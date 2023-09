Partido Liberal se solidariza con el fiscal adjunto Daniel Sibrián

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Partido Liberal de Honduras se solidarizó con el abogado Daniel Sibrián por las amenazas que ha recibido “por cumplir su deber”.

“Nos solidarizamos completamente con el Abogado Daniel Sibrián, miembro del Partido Liberal de Honduras, al momento que ha sido vilipendiado y amenazado por cumplir, como es su deber, con el mandato Constitucional y legal establecido en los Artículos 233 de la Carta Magna, Artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de no abandonar su cargo hasta que no se elija a su sustituto legal so pena de incurrir en responsabilidad penal”, dice un comunicado compartido en las últimas horas.