Tomás Zambrano: “UFERCO no va a suplantar al fiscal general”

“UFERCO es una unidad del Ministerio Público, UFERCO no va a suplantar al fiscal general, en este caso hoy que no llegaron a los votos, 74 votos de la moción, ya sumamos de 70 a 74 de martes a hoy, Libre se quedó en 52, sino se alcanza a las 10:00 de la noche los 86, mañana en base a la Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 18 y artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, sigue en funciones el fiscal general, si falta el fiscal general va a tener la titularidad del Ministerio Público el fiscal adjunto y si falta el adjunto queda el director de fiscales, no UFERCO nada que ver”, dijo el nacionalista a EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la bancada nacionalista dentro del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , aseguró este jueves que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO) no va a suplantar al fiscal general de la República si hoy -31 de agosto- no se elige a las nuevas autoridades.

Finalizó enviándole un mensaje al abogado Luis Javier Santos: “Sé que es un hombre con mucha dignidad y con solvencia moral, no se deje utilizar por Libre, está jugando con su nombre, porque Libre, él mismo lo dijo, Mel Zelaya dio órdenes para sacarlo del proceso, por qué Libre no le ofreció este apoyo para nombrarlo fiscal general y que apareciera en la nómina, no le parece contradictorio y cínico por estos bárbaros de Libre que ahora quieren utilizar el buen nombre de Santos, sé que tiene dignidad y no se va a prestar al juego político de estos Libres”.