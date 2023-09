Chinchilla sale del país y el Congreso Nacional queda presionado para elegir su sustituto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla salió ayer de Honduras con rumbo a Nicaragua mientras las fuerzas políticas del país no logran alcanzar un consenso para elegir su sustituto y tampoco definen una postura sobre quién asume el control del Ministerio Público .

Este movimiento confirmaría que ya no es la cabeza de la Fiscalía. Por jerarquía queda Daniel Sibrián (adjunto), aunque el oficialismo no reconoce su autoridad por supuestamente haber vencido su período.

No obstante, diversos sectores detallaron que el abogado asumirá como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, cargo al que había sido designado en 2017 y al que planeaba incorporarse una vez terminara su rol en el MP.

“Según la información que me transmitieron desde Guasaule, él salió hacia Nicaragua, el administrador de la aduana me informó de la salida del ex fiscal general”, indicó el burócrata.

A su vez, Cálix opinó que “el exfiscal Chinchilla fue el mayor cómplice de la corrupción y guardó silencio ante los actos de corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández, su conciencia no debe estar tranquila y cuando pasa eso es porque algún temor hay”.

Al preguntarle si considera que Chinchilla se refugiará en Nicaragua como lo hizo Ebal Díaz o Ricardo Cardona en su momento, señaló que “no me extrañaría o mejor dicho no tendría duda que haga eso”.