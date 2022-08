Nayeli Pereira de TikTok: “Cuando comencé a hacer videos le pregunté a mi mamá si Dios se enojaba”

EL HERALDO (EH): ¿De dónde sos?

NAYELI PEREIRA (NP): Soy de Comayagua

EH: ¿Cuántos años tenés?

NP: Tengo 20 años

EH: Háblanos un poco de tu familia. ¿Sos hija única? ¿Sos muy unida a tu familia?

NP: Tengo un hermano de 12 años, solo somos dos. Mi relación es súper buena (con su familia), me han apoyado en todo el trayecto de mis videos. No esperaba menos de ellos. Que a mi mamá no le gusta que le ponga cámaras no significa que no me haya apoyado. Ella es una extraordinaria madre y me ha apoyado siempre, igual mi papá. Aparte, les encanta lo que hago, ahí pasan pendiente de cada video y eso me anima más a seguir.

EH: ¿Estás estudiando? ¿Qué carrera?

NP: Por los momentos no estoy estudiando, pero quiero retomar Marketing. Anteriormente estuve en Ingeniería Industrial, pero no me gustaba. Lo que me gustaría estudiar es relacionado a lo que me gusta.

EH: ¿Y en la vida real, alejada de las cámaras, también sos la cómica del grupo o sos más reservada y seria?

NP: Soy bien extrovertida y me encanta como andar diciendo la verdad, entonces creo que me meto bien al papel de Chita. Y muchos me dicen que realmente no hago el papel, sino que yo soy así. Creo que el de la mamá interesada viene del día a día que vivimos.