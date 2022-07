Rolando García, el Tiktoker con “hambre de triunfar”: “Yo soy testigo de que Dios existe”

EH: Vivís en el campo, ¿cómo es tu día a día ahí? RG: La vida de campo es hermosa. Yo vivo feliz en el campo. Estuve un mes en San Pedro Sula y estaba loco por venirme para ver lo animalitos y hasta el aire que uno respira es más limpio. Muchos piensan que yo trabajo en el campo, pero no, dedico el 90% de mi tiempo a las redes sociales. Desde pequeño me han inculcado a trabajar, pero por las cuestiones no me tengo que dedicar al 100% de los animales porque hay trabajadores para eso. Sin embargo, siempre ando ahí para ver cómo están y ayudando en lo que pueda. Porque las redes sociales aunque parezcan algo fácil es algo tedioso, difícil y estresante.

No me arrepiento porque siento que lo he dado todo, y que falta mucho más por lograr, pero siempre tengo la carrera de veterinaria para seguir estudiando.

EH: ¿Estás estudiando? RG: Actualmente no estoy estudiando, anteriormente estudiaba veterinaria en la Universidad Nacional de Agronomía (UNAG) de Catacamas un año, lo hice en línea. Este era mi segundo año, pero tocaba internarnos, pero no quise entrar porque me iba a olvidar de las redes sociales, por lo que planteé en una mesa qué era lo que quería, si seguir con la carrera de veterinaria o si quería seguir con redes sociales. Yo lo platiqué con mis papás y les dije que yo ya tenía una base y debería seguir con las redes sociales y debería seguir este año para ver hasta dónde avanza esto.

EH: ¿Cómo llegaste a Tik Tok?

RG: Yo siempre he sido extrovertido y creo que es una de las causas que agradezco a TikTok que me ha ayudado a demostrar el talento, de una u otra forma. Si me conoces en persona soy muy serio. Pero cuando me toca estar frente a una cámara y actuar soy divertido. Desde pequeño he sido bueno para hacer dramas. Siempre he tenido la capacidad y facilidad de crear historias.

Siempre intenté sobresalir en redes, pero nunca había entrado en el mundo de la comedia y tuve un video viral y empecé a decir esto está bueno y comencé a contar un poco más sobre la vida del campo.

EH: Tenés 1.9 millones de seguidores ¿Cómo te sentís?

RG: Orgulloso de mí porque recuerdo que cuando comencé a subir y llegué a los 100 mil seguidores dije aquí terminó todo, ya no voy a seguir de aquí no voy a pasar, fue como un bajón porque dije yo 100 mil fue difícil llegar aquí, no digamos a los 200 mil y subí otro video y se volvió viral y en menos de 24 horas yo estaba llegando a 200 mil seguidores.

EH: ¿Te ha costado mucho llegar a ese 1.9 millones de seguidores?

RG: Últimamente sí ha sido difícil porque nosotros somos hondureños y nos estamos ganando el público hondureño y una vez que lo ganamos va a ser difícil subir de seguidores, por lo que tenemos que intentar hacer cosas diferentes, innovar para que personas de otras países consuman nuestro contenido y nos empiecen a seguir.

EH: ¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde que te volviste tan popular?

RG: Ha cambiado en varios aspectos, porque uno se hace más maduro, cuida más su imagen, he conocido personas, salgo más de mi casa.

EH: ¿ Te sentís famoso por tener tantos seguidores?

RG: No, no me siento famoso. Me siento como cualquier persona. Mucha gente me dice, este es el famoso y yo como: ¿el famoso de qué de dónde? Yo no soy famoso, famoso aquel que tiene 10 millones, que es internacional, pero para allá vamos.

EH: ¿Qué te ayuda a inspirarte?

RG: El ambiente en el que vivo. Yo veo el clima, el monte y los animales y digo es un buen lugar para grabar, para mostrar a la gente. Me inspira también que es un sueño que siempre ha estado presente en mí. El llegar a más porque yo no me conformó con poco, cada vez quiero más, cada vez tengo hambre de triunfar y eso me inspira y ser alguien mejor.

EH: Contanos de tus personajes Putiela, Mime ¿Cuántos personajes tenés?

RG: Tengo entre 8 y 10 personas. Los más famosos es Putiela, Mime, Enriqueta. No hay video que le de uso a más de cuatro personajes. No me lo estás preguntando pero yo me puse a escribir una novela. Yo normalmente mis videos no los hago con guiones, los hago a la “zumba marumba” así como decimos, entonces ayer tomé la decisión de escribir un guion para una novela larga y entretener más a la gente. Comencé a escribir los personajes que iba a utilizar y luego pensé ¿todos estos personajes voy hacer?, pero ni modo, tengo que hacerlos.

EH: ¿De dónde nace el personaje de Putiela?

Es un personaje dedicado a todas las Darielas, las que son medio pirujitas, que les gusta andar del tingo al tango. Es un personaje bastante extrovertido y multifacético porque sale como la pobre, la rica, a veces como la fresa.

EH: ¿Escribís un guion y tenés equipo para grabar o lo haces vos solos?

RG: Es algo que hace más interesante y fabuloso de mi trabajo en redes sociales porque mucha gente cree que soy muy profesional, como que alguien me da guion y la verdad es que solo planteo la idea, hecho todos los personajes que voy a sacar en una maleta, luego los pongo en el suelo y de ahí empiezo a ver qué va hacer cada uno y a medida que voy grabando el video voy planteando la idea.

EH: ¿Te grabas vos solo o tenés un equipo?

RG: Sí, yo solo me grabo. En mi casa me grabo solo con mi trípode y a veces le pido ayuda al “lechero” y le digo que le voy a dar para el “fresco”

EH: A tu corta edad, ¿pensás dedicarte por completo a Tik Tok?

RG: Creo que no a Tik Tok, porque así como ha sido una plataforma buena para inculcar el talento es una plataforma que hoy es y mañana no es. Yo lo que estoy haciendo ahora es mover mis seguidores a otras plataformas en las que yo pueda monetizar y que sé que son plataformas que nunca pasarán de moda y que siempre estarán presentes.