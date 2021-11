Padre de Octavio Ocaña admite que el actor sí llevaba un arma en el carro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un día después de haber enterrado a su hijo Octavio Ocaña, el padre del comediante mexicano reveló que sí había un arma en el vehículo, pero aseguró que la bala que lo mató no salió de ella.



Anteriormente, Octavio Pérez aseguró que el arma había sido "sembrada" porque él tenía quién lo cuidara, eran los dos hombres que fueron detenidos tras el accidente.



Sin embargo, días después Pérez reconoció que la pistola sí era propiedad del actor que interpretó a "Benito Rivers" en la serie Vecinos, pero afirmó que la bala que le quitó la vida era de un calibre distinto al de su arma.



El progenitor aseguró que Ocaña portaba el arma por protección personal y por la inseguridad que se vive en el país. Reveló que él mismo le enseñó a usar el arma y que tenían permiso para portarla. "Yo le enseñé a mi hijo a usar armas, él no tenía por qué haber hecho eso, era imposible".



"Él nunca traía cartucho cortado, prohibido, él nunca traía eso, ellos (la policía) lo mataron y se la pusieron ahí […] Lo acepto, el arma era de él, pero el tiro que le entró no era de ese calibre, era 9 mm", aseveró.

Además, dijo que el disparo que mató a su hijo entró por atrás "¿Cómo se va a disparar? Lo venían persiguiendo, a como venía manejando ¿cómo va a traer un arma en la mano?, mi hijo no estaba loco […] Un disparo de 9 mm que entró de afuera, un policía aceptó que él disparó".



En video difundidos en las redes sociales sobre la persecución policial que protagonizó Ocaña se muestra a una patrulla policial persiguiendo al actor, mientras un oficial sostenía un arma de fuego.



Las imágenes muestran cómo un uniformado sale por la ventada del copiloto con un arma de fuego en mano y apuntando directamente contra el carro del actor.



El video contradice la versión de la Fiscalía en la que asegura fue el mismo actor el que se disparó con el arma que sacó de la guantera.



De igual forma, afirmó que su hijo no consumía marihuana ni era alcohólico como dice el comunicado de la Fiscalía de México sobre el examen toxicológico realizado a su cadáver.



"Mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomara dos días, porque tenía una responsabilidad, en México él estaba cuidando mi empresa de allá y yo estaba en Tabasco recibiendo órdenes de él, así éramos a diario", comentó.

"Me pidió permiso que se iba a ir, él siempre traía dos escoltas, y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avisó, 'Papá, me voy a tomar una chela (cerveza)' y le dije: 'Llévate a las escoltas porque para allá está cab…' se las dejó a su novia y se adelantó con dos amigos míos y en ese momento pasó lo que pasó", narró en la entrevista.



Además, Octavio Pérez confesó que sus amigos -que iban junto a "Benito"- le confesaron que les hicieron firmar un documento para que dijeran que el joven se disparó con su arma.