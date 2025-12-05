Danny Ocean actuará en Oslo durante entrega del Nobel de la Paz 2025

Miami, Estados Unidos.- El cantautor venezolano Danny Ocean se presentará el próximo 10 de diciembre en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo (Noruega), en la que se entregará el galardón a su compatriota, la opositora María Corina Machado. "Tanto María como Danny Ocean han sido voces activas y portavoces frente a las realidades sociales y humanitarias que vive Venezuela, elevando la conversación global sobre la situación de su país, su gente y su cultura", detalla en un comunicado la representación del artista. Subraya que "la ceremonia reunirá a ambos como representantes de una generación de venezolanos que impulsa un mensaje de resiliencia, unión y esperanza". La elección de Machado como galardonada destaca su labor por promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica del régimen de Nicolás Maduro a la democracia, agrega. Nacido en Caracas, Venezuela, la carrera de Danny Ocean despegó con 'Me rehúso' y continuó con éxitos como 'Dembow', 'Vuelve' y 'Fuera del mercado', fusionando reguetón, pop electrónico y R&B. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En 2025 alcanzó su segundo #1 en Billboard con 'Imagínate' junto a Kapo y lanzó éxitos como 'Vitamina' y 'Priti'. Además, presentó su álbum 'Babylon Club' y giró por Latinoamérica, mientras continúa su labor social como embajador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La participación de Danny Ocean formará parte del programa oficial de la ceremonia, que cada año reconoce a individuos y organizaciones que contribuyen a la construcción de un mundo más justo, libre y pacífico.

Presencias confirmadas

Los presidentes de Ecuador, Panamá y Paraguay viajarán a Oslo para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz conferido a la opositora venezolana, cuya asistencia aún se desconoce. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó ayer que estará en la ceremonia y lo calificó como "un gran honor". "Para mí, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo oprimido y empobrecido", expresó. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también confirmó su asistencia. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, señaló en Asunción que la invitación representa "un reconocimiento" a la postura de Peña "en defensa de la libertad, los derechos y la democracia" en Venezuela. La visita forma parte de una gira que incluye Hungría, Noruega y Uzbekistán. En Ecuador, el mandatario Daniel Noboa anunció que aceptó la invitación personal de Machado. "Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse", escribió en X. Además, la Cancillería ecuatoriana señaló que el Nobel refleja "la imperiosa necesidad" de que Venezuela retorne plenamente al cauce democrático.