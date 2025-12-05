Diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado este sábado

Tegucigalpa, Honduras.- Una treintena de países registran este sábado manifestaciones en favor de la libertad en Venezuela, con un reclamo que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un "megáfono global" que dé voz a la lucha de los venezolanos por la democracia.

Las distintas protestas tendrán lugar cuatro días antes de la ceremonia de entrega de esos galardones, que en el caso de la activista venezolana reconoció su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su combate en favor de una transición justa.

La web elnobelesnuestro.com, que canaliza las marchas convocadas para este sábado, precisa que habrá manifestaciones en España, Francia, Italia, el Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil, Argentina, Perú o Colombia, entre otras naciones. En Venezuela no hay prevista ninguna.Solo en España están previstas concentraciones en 24 ciudades, incluidas Madrid y Barcelona.