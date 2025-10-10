Líderes mundiales felicitan a María Corina Machado por premio Nobel de la Paz

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama felicitó a Machad por su ejemplo y "defender" la democracia estadounidense. "Felicidades a la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para instaurar la democracia en Venezuela". "Debería inspirar a quienes luchan en forma similar en todo el mundo y recordarnos a quienes tenemos la suerte de vivir en Estados Unidos que tenemos la solemne responsabilidad de preservar y defender constantemente nuestras tradiciones democráticas, ganadas con tanto esfuerzo", declaró.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, felicitó a María Corina Machado donde además hizo extensiva la felicitación a la keniana Wangari Maathai, galardonada en 2004 y fallecida en 2011. "Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz", escribió Petro en su cuenta de X.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró que el premio a la líder opositora es un "merecido reconocimiento" a su valentía. "Querida María Corina: El Premio Nobel de la Paz es un merecido reconocimiento a tu lucha personal, valentía y determinación en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela". "A través de ti, se reconoce también la importancia de la lucha por los valores democráticos, la libertad y dignidad humana en todo el mundo. Recibe, en nombre del pueblo de Guatemala, el más cordial y fraternal saludo, venezolana de talla mundial", expresó.
El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou aseguró que María Corina Machado merece el Premio Nobel de la Paz conseguido y en ella todo el pueblo de su país "por su lucha incansable contra la dictadura". "Lo merece @MariaCorinaYA y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella", escribió en su cuenta de la red social X quien gobernó Uruguay en el período 2020-2025.
El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó a Machado por lograr el Premio Nobel de la Paz, destacando que ha sido una "defensora de la democracia" y "una voz de unidad en su país". "En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático", dijo en un comunicado.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró que el premio de Machado es un reconocimiento a su "lucha diaria por la democracia" en el país suramericano. "Muchas felicidades @MariaCorinaYA por este merecido Premio Nobel de La Paz. Es un justo reconocimiento a tu lucha diaria por la democracia en Venezuela", escribió Peña en su cuenta en X. El mandatario añadió que su Gobierno seguirá "apoyando" a Machado "para lograr que finalmente ese sueño se cumpla".
El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Machado por su "enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia", tras su consagración como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. "María Corina Machado, mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo", concluyó Milei su mensaje.
El venezolano Antonio Ledezma, exiliado en España, valoró que la líder opositora María Corina Machado haya ganado el Nobel de la Paz 2025, pues "su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo". "Con profundo orgullo felicito a María Corina. Digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025", comentó. Machado es "la voz que encarna la dignidad de un pueblo", y el Nobel de la Paz "es, en esencia, un acto de justicia moral que devuelve visibilidad y esperanza a una nación sometida al silencio", escribió Ledezma posteriormente en su web personal.
El actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó, cuando era senador, una carta para respaldar la nominación de la líder opositora venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz. En la carta de agosto de 2024, Rubio y otros legisladores republicanos como Rick Scott, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Mike Waltz describieron a Machado como "un faro de esperanza y resiliencia" para el pueblo venezolano."Sus incansables esfuerzos por promover elecciones libres y justas, y por denunciar los abusos de derechos humanos bajo el régimen actual, encarnan los principios que el Premio Nobel de la Paz busca honrar", subrayaron.
El presidente francés, Emmanuel Macron habló este viernes con María Corina Machado y destacó que "en estos tiempos de peligros para la libertad, cada vez más amenazada", la líder de la oposición "encarna con brillo la esperanza de todo un pueblo". M acron destacó de Machado "su valor y su compromiso resuelto en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela", según indicó un comunicado del Elíseo. El presidente manifestó a Machado "el reconocimiento de Francia por su acción" y consideró que el Premio Nobel es "la justa recompensa de su lucha".
El canciller alemán, Friedrich Merz, mencionó que el Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue concedido en la jornada de hoy y destacó su compromiso con los valores democráticos, la libertad y el Estado de derecho. "La democracia vive gracias a la valentía individual. María Corina Machado lucha desde hace años de forma incansable por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, valores por los que damos la cara a nivel global", escribió en la red social X.
El venezolano Julio Borges, exiliado en España, dijo que el "merecido" Nobel de la Paz 2025," deja en claro que las dictaduras siempre se vencen por el liderazgo moral, por la fuerza de unos ideales y unos valores". En declaraciones a EFE, añadió que el premio "fortalece la lucha" de todo el pueblo venezolano, y apuntó que la democracia y las libertades están cada vez más cerca. "Hoy, el contraste entre una María Corina Machado acompañada de Edmundo González y el pueblo venezolano y el mundo libre, frente a un Nicolás Maduro -contrapuso- microscópico, corrompido y con toda una cantidad de aliados internacionales contrarios a la democracia y Occidente, es un mensaje muy claro de que el cambio en Venezuela es irreversible".
El opositor venezolano Leopoldo López: "Felicitaciones a María Corina Machado por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH", señaló López, exiliado en Estados Unidos. López apuntó que este premio "también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática".
El líder opositor venezolano y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia dijo este viernes que el Nobel de la Paz otorgado a la también opositora venezolana María Corina Machado es un reconocimiento a "la lucha de una mujer y de todo un pueblo" por la "libertad y democracia" en Venezuela. "¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya , Venezuela será libre!", escribió González en su cuenta en X.