Nasry Asfura felicita a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando su valentía y defensa de los valores democráticos.

"¡Felicidades María Corina Machado! Orgullo de América. Tu valentía y amor por Venezuela inspiran esperanza y libertad", expresó través de una publicación en su red social de X (antes Twitter).

En su mensaje comentó : "Este Nobel de la Paz también celebra a quienes creemos en la democracia. Lucharemos para que la libertad y la democracia triunfen. ¡Yo estoy firme por Honduras!".