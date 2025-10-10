Nasry Asfura felicita a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando su valentía y defensa de los valores democráticos.
"¡Felicidades María Corina Machado! Orgullo de América. Tu valentía y amor por Venezuela inspiran esperanza y libertad", expresó través de una publicación en su red social de X (antes Twitter).
En su mensaje comentó : "Este Nobel de la Paz también celebra a quienes creemos en la democracia. Lucharemos para que la libertad y la democracia triunfen. ¡Yo estoy firme por Honduras!".
El político hondureño aprovechó el reconocimiento internacional a Machado para reafirmar su respaldo a los principios democráticos y su compromiso con la libertad política en el país.
La líder venezolana recibió el Nobel de la Paz "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", informó el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.
El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, calificó a Machado como "una valiente y comprometida defensora de la paz, que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".