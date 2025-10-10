Reacción de María Corina Machado al enterarse del Nobel de la Paz: "Dios mío... no tengo palabras"

Oslo, Noruega.-María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, obtuvo este viernes el Premio Nobel de la Paz "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". "Dios mío... no tengo palabras" fue la primera reacción de la venezolana al escuchar al director del Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, Kristian Berg Harpviken, informarle que sería galardonada con el premio. Fue a través de una llamada telefónica que Machado recibió la noticia. "Halo... hablo con María Corina Machado", dijo Berg Harpviken. "Sí, esta es María Corina" respondió.

De inmediato, le informó que en pocos minutos se anunciaría que sería galardonada por el premio Nobel, ella respondió con un "Dios mío... no tengo palabras". Añadió, en un tono de voz lleno de emoción: "Muchas gracias, espero que entiendas esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad. Yo solamente soy una persona que ciertamente no merece esto. Dios mío". "Estoy muy honrada y agradecida en nombre del pueblo venezolano. No estamos ahí todavía, pero estamos trabajando para lograrlo, pero estoy segura de que lo lograremos y que esto es ciertamente uno de los mayores reconocimientos que nuestro pueblo que realmente lo merece. Muchas gracias", dijo Machado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Finalmente, reiteró el honor de haber recibido el premio, al mismo tiempo que sostuvo que es un reconocimiento al pueblo venezolano.

