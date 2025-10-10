Casa Blanca acusa al Comité Nobel de anteponer "la política por la paz"

Washington, Estados Unidos.- El asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó este viernes al Comité Noruego del Nobel de anteponer "la política a la paz" por no otorgarle el premio al mandatario norteamericano.

"El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz", escribió en un mensaje en la red X, tras conocer que el Nobel de la Paz fue entregado a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", añadió Cheung.

El Comité, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del reconocimiento este año por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".