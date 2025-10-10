Petro felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz y genera polémica

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, felicitó este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Nobel Premio de la Paz 2025 en un mensaje en el que hizo extensiva la felicitación a la keniana Wangari Maathai, galardonada en 2004 y fallecida en 2011."Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles.

Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano citó en ese mensaje una publicación de la cuenta oficial del Nobel de la Paz que recordaba a Maathai como "la primera profesora universitaria en Kenia y la primera mujer africana en ser galardonada con el Premio Nobel", por su labor ambiental al fundar un movimiento que sembró millones de árboles.