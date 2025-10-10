  1. Inicio
Petro felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz y genera polémica

Petro expresó su esperanza de que Machado contribuya al diálogo y la paz en Venezuela. El Comité Nobel destacó la labor de Machado en la defensa de los derechos democráticos

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, felicitó este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Nobel Premio de la Paz 2025 en un mensaje en el que hizo extensiva la felicitación a la keniana Wangari Maathai, galardonada en 2004 y fallecida en 2011."Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles.

Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano citó en ese mensaje una publicación de la cuenta oficial del Nobel de la Paz que recordaba a Maathai como "la primera profesora universitaria en Kenia y la primera mujer africana en ser galardonada con el Premio Nobel", por su labor ambiental al fundar un movimiento que sembró millones de árboles.

Machado: Nobel de Paz es un logro y reconocimiento para Venezuela

Cientos de usuarios de esa red social reaccionaron al mensaje de Petro, cercano al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por mezclar el reconocimiento a María Corina Machado con la publicación sobre Maathai.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes a Machado como ganadora del Nobel de Paz "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Al anunciar el premio, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dijo que el Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

Machado, líder de la oposición venezolana y figura central en la lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro, se convierte así en la primera venezolana y séptima latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz.

María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025 por promover democracia

