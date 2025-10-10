Manuel Zelaya desmerita Nobel de la Paz a María Corina Machado: es una "afrenta a la historia"

"El Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado es una afrenta a la historia y a los pueblos que luchan por su soberanía. Premiar a una golpista, aliada de las élites financieras y de los intereses extranjeros, es convertir el símbolo de la paz en un instrumento del colonialismo moderno", expresó Zelaya en un mensaje difundido a través de X/Twitter.

Tegucigalpa, Honduras .- El expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales calificó este viernes como una "afrenta a la historia y a los pueblos que luchan por su soberanía" la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado , a la que además llamó "golpista".

El también coordinador general de Libre cuestionó que se reconozca con el máximo galardón internacional de la paz a una figura que - según él "ha promovido sanciones, bloqueos y guerras económicas contra su propio pueblo".

"Nunca hay paz cuando se premia a quienes promueven sanciones, bloqueos y guerras económicas contra su propio pueblo", subrayó Zelaya sobre el importante galardón al que tildó como "Nobel de la hipocresía".



El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció la madrugada de este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".



El premio se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.



La opositora permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia, en la víspera de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato consecutivo.

