María Corina Machado envía mensaje de respaldo al pueblo hondureño en jornada electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió este domingo un mensaje al pueblo hondureño en el marco de las elecciones generales, en las que más de 6.5 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a las nuevas autoridades.
Machado, desde Venezuela, a través de una publicación en X destacó la importancia de la participación ciudadana y subrayó que votar es un derecho, pero también una responsabilidad que define el rumbo del país.
"El voto representa la decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos", afirmó en su mensaje difundido sus redes sociales.
Desde Venezuela, le enviamos al pueblo hermano de Honduras toda nuestra fuerza en este día histórico.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 30, 2025
La dirigente hizo un llamado a la vigilancia ciudadana durante el proceso electoral y reiteró la importancia de resguardar cada etapa del escrutinio. "No basta con votar, hay que defender el voto. Ustedes tienen el derecho de presenciar todo el escrutinio y quedarse contando papelito por papelito hasta el final", expresó.
Machado concluyó su mensaje enviando un saludo al pueblo hondureño y a quienes en la región buscan fortalecer la democracia. "Que Dios bendiga a Honduras, y a todos los ciudadanos de América Latina y el mundo que luchamos por la democracia y la libertad", señaló.
Este 30 de noviembre, los hondureños eligen presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Entre los habilitados para votar, cerca de 700 mil ciudadanos participan por primera vez, según datos oficiales.