María Corina Machado envía mensaje de respaldo al pueblo hondureño en jornada electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió este domingo un mensaje al pueblo hondureño en el marco de las elecciones generales, en las que más de 6.5 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a las nuevas autoridades.

Machado, desde Venezuela, a través de una publicación en X destacó la importancia de la participación ciudadana y subrayó que votar es un derecho, pero también una responsabilidad que define el rumbo del país.

"El voto representa la decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos", afirmó en su mensaje difundido sus redes sociales.