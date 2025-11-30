Superan el millón y medio: así avanza la participación de votantes en las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reportó este domingo que cerca de un millón y medio de hondureños ya ejercieron su derecho al sufragio durante las primeras horas de la jornada electoral.
"Sigue aumentando la participación ciudadana. A esta hora: 1,495,865 electores verificados", escribió a la 1:50 de la tarde de este domingo.
"Pueblo hondureño, sigan acudiendo a las urnas a votar. ¡El destino de nuestro país, está en nuestras manos!", finalizó su mensaje.
En un primer informe, Hall informó a las 11:44 a.m. que se registraban 1,019,608 electores, cifra que, según señaló, demuestra una "alta participación ciudadana".
La funcionaria alentó a la población a continuar acudiendo a las urnas con el mensaje: "¡Sigan saliendo a votar, Honduras nos necesita!".
La cifra divulgada representa el 15.63% del padrón electoral, conformado por 6,522,577 ciudadanos, de los cuales 6,026,477 residen en el país y 496,307 en el extranjero.
Entre los habilitados para votar se encuentran unos 700 mil jóvenes que participan por primera vez en elecciones generales.
En los comicios de 2021, Honduras registró alrededor de 3.7 millones de votos en el nivel presidencial, entre válidos, nulos y en blanco. En esa ocasión, la ahora presidenta Xiomara Castro obtuvo más de 1.7 millones de votos, equivalentes al 51.12% de los sufragios válidos.