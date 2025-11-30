Superan el millón y medio: así avanza la participación de votantes en las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reportó este domingo que cerca de un millón y medio de hondureños ya ejercieron su derecho al sufragio durante las primeras horas de la jornada electoral. "Sigue aumentando la participación ciudadana. A esta hora: 1,495,865 electores verificados", escribió a la 1:50 de la tarde de este domingo. "Pueblo hondureño, sigan acudiendo a las urnas a votar. ¡El destino de nuestro país, está en nuestras manos!", finalizó su mensaje.

En un primer informe, Hall informó a las 11:44 a.m. que se registraban 1,019,608 electores, cifra que, según señaló, demuestra una "alta participación ciudadana". La funcionaria alentó a la población a continuar acudiendo a las urnas con el mensaje: "¡Sigan saliendo a votar, Honduras nos necesita!".

