Hermana de Octavio Ocaña acusa a policía de robar joya del actor en la escena de la tragedia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La familia Octavio Ocaña continúa haciendo acusaciones contra la Policía mexicana tras la confusa muerte del actor que dio vida al personaje de "Benito Rivers" en al serie cómica "Vecinos".



En las últimas horas la hermana del fallecido actor de 22 años utilizó sus redes sociales para culpar a una de las agentes que se presentó al lugar del incidente para recabar pesquisas del hecho, pero que según ella, se robó una joya de su hermano.



Ana Bertha Ocaña adjuntó a sus historias de Instagram una imagen en donde se puede observar a una mujer vistiendo uniforme policial y sosteniendo algo en sus manos, para luego guardarlo en el bolsillo derecho de la parte de atrás de su pantalón.

"Esta muerta de hambre asesina ratera se guardó una esclava que siempre traía puesta mi hermano", una prueba más de que son unos cerdos, asesinos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", escribió la joven de 28 años.



La imagen muestra una secuencia de tres fotografías sobre las cuales se escribió: "Qué bonita cadenita", "Oro 14K ¿Qué debo hacer?" "Feliz Navidad cositas".

Esta fue la publicación hecha por la hermana del actor. Foto: Captura de pantalla



¿Accidente o asesinato?

La acusación de la hermana del actor se suma a la hecha por su padre, quien ante los medios de comunicación ha declarado que el arma con la que presuntamente se halló el cuerpo de su hijo fue "sembrada".



Según el reporte de la Fiscalía, el actor se habría estrellado mientras conducía su vehículo a alta velocidad, luego, sacó un arma de su guantera y mientras intentaba conducir se disparó accidentalmente, causando su muerte.



Sin embargo, según Octavio Pérez, padre del joven, las dos personas que viajaban junto a su hijo fueron golpeadas y amenazadas por la Policía, para que se inculparan por lo sucedido.

"A mi amigo lo golpearon. Ayer me habló y me dijo que hasta ayer lo soltaron. Yo le metí abogados para que lo soltaran rápido. Le estuvieron pegando para que él se echara la culpa de que él le había disparado a mi hijo (...) ¿cómo le va a disparar mi amigo a mi hijo?”, declaró a Gustavo Adolfo Infante argumentando que son “gente suya” y que cuidaban de Octavio Jr.



Además, el padre del actor asegura que la trayectoria de la bala no corresponde a la versión de las autoridades, pues según él, la misma entró por la parte de atrás de la cabeza del joven, algo improbable si él se hubiera disparado accidentalmente; sumado a ello, alegó que el calibre no corresponde al de la pistola que portaba Octavio Ocaña.