  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

REDH demanda claridad al CNE por fallas en la transmisión de resultados

La REDH exigió al CNE aclarar las fallas en la transmisión de resultados, advirtiendo que la falta de información está aumentando la incertidumbre poselectoral entre la población.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:12
El Heraldo Videos