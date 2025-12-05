Indulto de JOH
REDH demanda claridad al CNE por fallas en la transmisión de resultados
La REDH exigió al CNE aclarar las fallas en la transmisión de resultados, advirtiendo que la falta de información está aumentando la incertidumbre poselectoral entre la población.
Redacción El Heraldo
seguir +
05 de diciembre de 2025 a las 15:12
El Heraldo Videos
Videos
REDH demanda claridad al CNE por fallas en la transmisión de resultados
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Las claves detrás de la sorprendente remontada de Nasry Asfura
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Confraternidad Evangélica insta a esperar la resolución oficial del CNE
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Estados Unidos pide transparencia al CNE y afirma que vigila a Honduras
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
"Díganle al mundo que soy inocente": Juan Orlando Hernández reaparece en TikTok tras indulto de Trump
Cortesía
Videos
Cámara capta fatal accidente en el que murió un hombre en San Pedro Sula
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Todo listo para el sorteo del Mundial United 2026
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Goles En Marathón Vs Lobos UPNFM
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Los candidatos de Libre que lograrán escaño en el Congreso por FM
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Comerciantes esperan reactivar ventas navideñas este mes de diciembre
Marbin López
Videos Honduras
Restauración de calle principal de la 21 de Octubre sigue abandonada y pone en riesgo a conductores
Marbin López
Videos Honduras
¡Inicia la temporada! Comerciantes venden artículos navideños en las salidas de la capital
Marbin López