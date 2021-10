Padre de Octavio Ocaña dice que arma involucrada en la muerte de su hijo "fue sembrada"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El dolor y la impotencia embargan a la familia del fallecido actor Octavio "Benito" Ocaña, quien murió en una persecución policial.



Octavio Pérez, papá de Ocaña, se negó a creer la versión que emitió la Fiscalía de Justicia del Estado de México donde aseguran que el comediante se disparó en la cabeza.



El devastado progenitor aclaró que las dos personas que estaban junto a su hijo en el vehículo en el momento del incidente estaban a cargo de su seguridad

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos (los policías) son los que traen armas”, manifestó durante el funeral de su hijo. Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos, por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo”, dijo.

Alteraron escena

Son varias las versiones que hacen eco en redes sociales sobre la muerte del actor que personificó a "Benito Rivers". Y es que en algunas imágenes compartidas se muestra una primera imagen de la mano derecha del actor cerca de su rostro y en otra se le ve un arma en la mano.



Un usuario identificado como @alfredobrito causó furor en Twitter al publicar que la escena se alteró.



"Yo no sé qué circunstancias llevaron al desenlace fatal de Octavio Ocaña Lo que sí sé es que la escena se alteró para cubrir un acto de abuso de autoridad. Las autoridades deben decir la verdad. Por actos como este ganan políticos ineptos como AMLO", dijo en un primer tuit.

Esta versión fue muy criticada ya que imágenes compartidas por otros reporteros de nota roja como Jorge Becerril mostrarían al actor herido con la mano derecha en su nariz y sin arma alguna, por lo que se especuló que si ésta habría sido “sembrada” (colocada posteriormente después del hecho).



“No es la primera vez y tampoco será la última en la que la policía te siembra un arma para cambiar la versión de los hechos”, señalaron varios usuarios.