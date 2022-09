José Jorge Villeda: “Todo ser humano vive su momento”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La neblina y el clima fresco de El Hatillo -zona alta de El Picacho- fue el lugar donde José Jorge Villeda pasó los mejores momentos de su vida disfrutando junto a sus amigos las travesuras de esa época. Claro, sin faltar las famosas potras. Su padre, José Jorge Villeda Toledo, fue quien le despertó ese amor por el fútbol, ya que los domingos era su fiel acompañante para presenciar su amado León. VEA: Edgar Witty: “Me gusta ser la voz de aquellos que quieren ser escuchados” Desde los seis años José Jorge Villeda ya sabía que era una cabina de radio, su padre -quien era productor de Televicentro- le mostró el fascinante mundo de las transmisiones, siendo Diógenes Cruz uno de los relatores que más admiraba cuando le tocaba asistir al coloso capitalino. Aunque sus padres no estuvieron de acuerdo que estudiara periodismo, José Jorge buscó realizar su sueño: periodista deportivo.



¿Cómo lo logró? Aquí te contamos su increíble historia. Busque su sillón favorito y sumérjase en esta gran aventura. ¿Qué tal José Jorge?



Que gusto Roberto saludarte y a todos quienes te siguen por supuesto y a Diario EL HERALDO y un placer saludarle desde aquí en San Pedro Sula. Y bueno, esperemos disfrutar y como estamos seguros, así va a hacer esta entrevista. ¿Cuántos años en el periodismo deportivo en Honduras?



20 años fíjate, fue fácil decirlo porque justamente los cumplimos en abril y recordamos obviamente siempre lapsos de lo que ocurrió en ese primer programa de Telered 21 y así sucesivamente en algunos otros muy importantes que tuvimos en ese momento, uno de los pioneros programas de televisión a las 12 del mediodía y que ahora es muy tradicional tenerlos en radio, televisión de diferentes colegas. LEA: Shirle Cálix, la chica de los deportes que no le teme a los retos ¿Cómo definimos a José Jorge con toda esta experiencia? Me sigue manteniendo latente en este rubro que es bastante complicado aquí en el país, pero esa pasión por los deportes que nació prácticamente desde muy joven, la sigo teniendo intacta, no solamente por el fútbol sino que he cubierto varios eventos producto de ese gusto que tengo para con el basquetbol, béisbol, fútbol americano, fórmula uno... ese espíritu de poder compartir nuestros conceptos, ideas a toda la gente que nos ha acompañado a través de todos estos años.

¿Originario de Tegucigalpa?



Bueno, yo nací en Tegucigalpa, me crie en El Hatillo, viví muchos años ahí, una zona montañosa -muy cerca de La Tigra- y que había una neblina sensacional, es frescura que cada vez menos, pero la recordamos mucho en nuestra infancia, así que me tuve que venir aquí en 1993 a vivir aquí a San Pedro Sula y sí, mi papá vive allá, no voy muy seguido a Tegus pero cuando voy recuerdo todo. Ahora, me pierdo mucho cada vez que voy a Tegucigalpa, olvidate, los tiempos han cambiado, es una cantidad de calles impresionante que si me cuesta, pero ya cuando llego y caigo a los lugares donde yo frecuentaba si comienza esa nostalgia. ADEMÁS: Mauricio Portillo: “En el colegio narraba partidos y le ponía apodos a mis compañeros... no sabía que después así me ganaría la vida” ¿Jugaste fútbol en tu infancia? Lo mío era fútbol, yo estuve en algunas clases ahí en Tegucigalpa de béisbol, pero era un ridículo espantoso, entonces no pude continuar en tema del béisbol. Pero fútbol desde que tengo uso de razón, desde las pelotas que vendían en las pulperías. Yo armaba mis equipos, tenía un equipazo y te estoy hablando de ocho años... yo los recuerdo de nombre y apellido todos, personas de escasos recursos ahí en El Hatillo y me encantaba compartir con ellos y teníamos unos campos de fútbol que de verdad los recorríamos y me daba gusto, era muy driblador, me decían “el burrito” -no porque era burro- pero por el “Burrito” Ortega, era ese tipo de gambetero. Yo fui delantero siempre y me encantaba buscar los penales pero no adrede, sino porque era tan driblador que me los buscaba y entonces yo por eso aquellos que critican a los jugadores que -no hay que exagerar como Neymar; el piscinero de Neymar- pero si es parte del fútbol y entonces me cantaban penales... mi papá me llevó siempre a equipos de fútbol, estuve en varios torneos, pero ya a nivel profesional no estuve ni cerca.

¿Cómo se llamaba el equipo de infancia?



Mira me encanto siempre Águilas, así nos hacíamos llamar. El uniforme era camisola roja, pantaloneta azul marino y calcetas blancas, ahí nos la rebuscábamos y teníamos una persona conocida que nos confeccionaba ciertos uniformes, entonces trataba de ser lo más profesional posible, desde cipotillo y la disfrutábamos mucho. ¿A cuál equipo seguías en la capital?



Mi papá me llevó a los seis años al primer partido en el Nacional obviamente de Tegucigalpa -hoy Chelato Uclés- ese partido recuerdo que eran azules marinos y eran blancos... la verdad te digo -quien diga que no está mintiendo- aquí en Honduras es muy complicado porque te estigmatizan de una manera muy mala y te insultan y te dicen, pero hay que ir reconociendo de que uno siempre debió tener algún equipo favorito, y el mío es Olimpia, pero obviamente a través de tantos años eso se me quitó, de hecho al Olimpia soy muy crítico y en realidad me tachan de motagüense los que no saben, por ahí Marathón, España y bueno, eso es parte. Pasando a tu pregunta, mi papá me llevó a ese partido y pasaba en las cabinas de transmisión con Diógenes Cruz y con toda la gente que transmitía radio, me encantaba a meterme ahí a escuchar. Mi papá era productor, trabajaba en Televicentro, productor y de hecho único de sepa sin desmeritar a los demás, pero es un ícono mi papá en el tema de la televisión, entonces él era de esos que me llevaba al estadio desde los seis años.

¿Siempre fue tu deseo estudiar el área de las comunicaciones?



Sí, lo platicábamos en el último año de colegio ahí en una cena que tuvimos con mis papás y yo les decía que quería estudiar periodismo -no estuvieron de acuerdo, te voy a decir- porque ellos conocen la dificultad. Bueno, casi en todo en Honduras, ellos decían que representaba mucho sacrificio quizás las remuneraciones no eran tan buenas, pero fijate que eso ya lo tenía clarito, básicamente me enfoqué por ahí. Traté de comenzar con el tema del mercadeo, pero no, terminé en Ciencias de la Comunicación y eso es lo que a mí me apasiona y lo sigo teniendo. ¿Se puede vivir el periodismo?



Bueno, precisamente ese es el problema, mi padrino se llaman don Cemil Kawas -expropitario de Canal 21- él nos abrió las puertas por primera vez en 2001. Telered Deportiva, un programa muy recordado. Estando allí fue una negociación que hicimos, no fue una contratación exclusiva de la empresa, sino que fue compartida, digamos sociedad. El tema es una realidad en Honduras, se reconoce poco el talento, trabajar en el periodismo y tener esta vocación también en Estados Unidos, olvidate. En México donde yo fui hacer mucha escuela a TV Azteca, Cristian Martinoli era quien nos llevaba a los programas, protagonistas; de hecho ese es el estilo nuestro, con el aquel ícono José Ramón Fernández y demás, ahí pasábamos nosotros... ahí si viven tranquilamente con el sueldazo que les dan; aquí en Honduras es diferente y vos lo decías muy bien, trabajar para una empresa es complicado, entonces lo que yo me propuse es dedicarme a un producto que yo pueda ofrecer, pagar un espacio y yo desarrollarlo... estar en un medio que te imposibilite llevar otros proyectos, está muy complicado, aparte que te consume demasiado tiempo, entonces lo mío fue hacer mi propio contenido, venderlo y ahí hemos hecho tres programas más o menos prácticamente proyectos personales y que han perdurado.

¿Qué fue lo que más aprendiste estando en TV Azteca en México?



Fíjate que nos hicimos amigos de Cristian Martinoli -que en ese momento era reportero de TV Azteca- tuvimos una estrecha amistad en ese tiempo, el fue a nuestro programa ahí en Telered Deportiva y luego nos hicieron una invitación, fuimos con Denis Edgardo Rivera Alvarado que era mi compañero, como unas cuatro veces fuimos a México, compartimos programas de altísimo nivel, estuvimos también en ESPN Radio, Radio Fórmula y entonces vos vas viendo cómo se manejan los ambientes en este tipo de programas deportivos, donde son una constelación: flor manager, que te llevan el guion, te maquillan y los presentadores llegan al mandado a lo suyo con todo lo que le tienen preparado el productor, es una belleza poder haber adquirido toda esa experiencia. Claro, aquí parecemos Chaplín, aquí producimos, aquí todo, nos toca de todo...

¿Qué es lo más difícil de ser periodista en Honduras?



Yo siento que los propietarios de los medios de comunicación les falta reconocer más aquellas personas que llevan la noticia, ¡hombre!, no es fácil y a mi me consta Roberto. Gracias a Dios dan trabajo, pero en Honduras hace falta un poquito de mayor reconocimiento hacia esta carrera. Mira yo he tenido un montón de compañeros que hoy están en Tigo Sport, ya son propietarios como mi querido Reiner Germer de HonduSport, que ya es una buena empresa digital. A mí me encanta trabajar con jóvenes, darles la oportunidad aunque le gente me diga que no tiene experiencia ¡dejame!, ahí va ir adquiriendo y eso es para mí una bendición poder colaborar con este tipo de personajes y después vayan a buscar otros horizontes y nuevas oportunidades. En la universidad deberían de enfocarse en este tema de las ventas, de las relaciones públicas porque el que no puede vender es dificilísimo sobre todo porque ahora estás en la competencia de las redes sociales...

¿Cuál ha sido el proyecto que más has disfrutado? El proyecto actual, después de tanta acumulación de experiencia, lo vivido, caídas, levantarnos -por eso este libro del Alquimista de Paulo Coelho es tremando libro- te hace superar obstáculos, ver la vida de una manera positiva, siempre tenemos caídas y hay que levantarnos y creo que en ese sentido el proyecto que tenemos ahora es básicamente el cúmulo de todo ese recorrido. Lo de Futball Network que es una apuesta bonita, es una empresa digital que está apenas comenzando a rodar y dentro de ella ya apareció el primer producto que se llama “Congre Soccer” que obviamente se transmite en Todo Deportes Televisión de 5:00 a 6:00 de la tarde -repetición a las 11:00 PM- y también en el grupo América con Radio Sampedro y Estereo Ceiba estar en Televicentro fue fascinante, me encantó el proyecto del 2006 al 2012, pero este por la producción que nosotros brindamos al público creo que es lo que más he disfrutado y que más estoy convencido que este es el programa que hemos estado buscando durante todo este tiempo. ¿Has tenido problemas tras comentar algo en tus programas?



Mira, el hondureño es bien especial, cree que cuando uno emite una crítica, si es negativa y de mala leche pues obviamente se entiende, pero no importa Roberto, la crítica que vos hagas sea constructiva -que es a lo que vamos- van a ver problemas y tal vez ni te van a reclamar, pero se hace más complicado conseguir determinada entrevista, porque nosotros somos directos, somos genuinos. Tratamos de decir lo que sentimos pero sin ofender a nadie... Como hincha del Real Madrid, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado? Haber estado ahí (Estadio Santiago Bernabéu) del Real Madrid... yo tengo historias con el Madrid, con Carlos Pavón que fue compañero mío en Sport Ticket -ese proyecto que también comenzamos en su momento- Pavón me relataba todo con lo que vivió cuando era jugador del Valladolid, tenía un amigo colombiano que era jugador de Madrid y ahí conociendo que en su momento fue uno de los equipos que acentuaba mucho el racismo, entones eso lo demandé en su momento. Entrando a mi pasión por el Real Madrid, desde pequeñito y desde que tengo uso de razón puro Hugo Sánchez, las acrobacias de Hugo me enamoraron del Madrid después la quinta del Buitre, Pardeza, Manolo Sanchís y todos esos... cuando me tocó estar en el Real Madrid grabé desde el momento que estaba haciendo la fila y hasta que me senté en la butaca del estadio Santiago Bernabéu y lo viví como no tenés idea. Claro, al final no ganamos -me molestaban ahí que fui ave de mal agüero- ese día jugó Marcelo de puntero izquierdo, Bale de centro delantero. Fue una locura el Real Madrid en ese momento, no jugó Cristiano por lo acababan de expulsar, fue 1-1 contra el Levante. Pero el haber estado allí en el Santiago Bernabéu fue algo espectacular, el teatro de los sueños es sensacional, entonces yo creo que eso, lo seguimos con mucha pasión el Real Madrid.

Quién es más leyenda, ¿Raúl Gonzáles o Cristiano Ronaldo?

Lo de Raúl se reconoce porque es uno de los pocos canteranos del Real Madrid que terminaron siendo figuras mundiales y eso en el Madrid sabrás que es difícil. Soldado, Morientes, todos estos jugadores de la cantera llegaron y no pudieron, Raúl si pudo afianzar y creo que hay que reconocerlo como madridista, pero Cristiano no tiene punto de comparación ni con Di Stefano, su convicción, espíritu, inyecta a los demás esa adrenalina para seguir adelante. ¿Casado? Me casé joven (sonríe) a los 22 años -ahora tengo 46- acabamos de estar de aniversario con mi esposa y bueno ya mi hijo imaginate graduado de la universidad, vive en Alemania. De hecho yo lo fui a dejar y ahí aproveché para ir a conocer el Bernabéu, me repasé el tren y te podés imaginar. Lo fui a dejar Bremen, el se fue en 2017, se fue cipotillo mi hijo José Diego, entonces el encontró ahí una vez graduado oportunidades de trabajo y labora para una compañía de Hamburgo y futbolero como no tenés idea, apasionado por el Real Madrid, fuimos a varios estadios juntos, vivimos esa misma pasión. Mi hija Isabella de 15 años -recién cumplidos - aquí está en el colegio.

¿Pensaron tus hijos en hacer periodismo deportivo? José Diego me fascinaría que pueda trabajar conmigo en algún momento fijate, es ingeniero en Sistemas, pero como te digo, analista de los partidos que a mi me deja “juepuchica”, tiene eso él, me vio desde chiquito trabajar en esto, él acababa de nacer cuando yo empecé en los medios, tenía 2 años. Vio mi recorrido y él tiene eso, pero volvemos a lo mismo: es una carrera complicada. ¿Cómo has llevado la familia ejerciendo el periodismo deportivo? Siempre hay que dedicarle tiempo y tener un equilibrio... hay historias conmovedora Roberto, la de Don Francisco por ejemplo, hay gente que ni miraba a su familia. Cuando estuve en Fútbol a Fondo, momento más complicado, me tocaba trabajar martes, miércoles y jueves -acordate que lunes y viernes era Fútbol Análisis- pero ya cuando estábamos con Copán y Quintanilla en el tema de las noticias, había que buscar la noticia e ir a editar, ahí sí no miraba a mis hijos, porque llegaba prácticamente a las 11:30 de la noche, fue un momento complicado. Pero como te digo siempre hay un momento, los lunes y los viernes siempre trataba dedicarle tiempo y siempre me gustó ir al cine y llevarlos. Siempre fui familiar y tratar de aprovecharlos al máximo dentro de lo que pude. ¿Qué representa Dios en tu vida? Es nuestro guía, sin él no encontraría la luz, todo ser humano vive su momento. Mirá, me ha tocado ver historias, yo fui fanático de Mike Tyson y ahorita está la serie de el, oíme, penumbras y todo mundo vive su momento...l o único que te da la fortaleza con convicción de poder superar y sentirte con un corazón de verdad hinchado, grande es Dios... nunca voy olvidar que cuando estamos con él el éxito fluye, siempre hay que tenerlo presente, buenas y malas ahí está. ¿Qué tan adicto eres a las redes sociales? Soy cada vez menos, no sabes cómo nos consume este proyecto de Congre Soccer, cuando puedo lo hago. Soy de Twitter, tengo Facebook. Me penalizaron la cuenta por una babosada ahí que subí, me arrepiento porque la tenía desde 2010 y me la cortaron desde 2017; imaginate todas las fotos y todo eso que teníamos ahí, pero después volvimos y obviamente lo sentía más como de amistades que te da esa posibilidad esa red de volvértelos a encontrar, es interacción con gente que no volviste a ver y eso era Facebook para mí... En corto Real Madrid: Mi pasión. Selección de Honduras: La representación de todos. Radio o televisión: Me fascina la radio pero me quedo con la tele. Vino o cerveza: Cerveza. El mejor jugador en la actualidad es: Vinicus JR. Qatar 2022: Mundial diferente.