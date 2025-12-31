Olimpia confirma los precios de boletería para partido de vuelta de la Gran Final ante Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras confirmó ayer martes 30 de diciembre que el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón se disputará el miércoles 7 de enero, a partir de las 7:00 de la noche, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Horas después del anuncio oficial, el Club Olimpia Deportivo dio a conocer los precios de la boletería para el encuentro decisivo que definirá al campeón del fútbol hondureño. Los valores establecidos son: Sol: 250 lempiras, Sombra: 500 lempiras y Silla: 1,000 lempiras.

La boletería estará disponible para el público a través de la plataforma Dilo, así como en los puntos de venta autorizados de Dilo a nivel nacional, según informó el club capitalino mediante sus canales oficiales. El duelo de vuelta se jugará tres días después del partido de ida, programado en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, donde Marathón ejercerá su condición de local.